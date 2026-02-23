Ciudad Juárez.- Hace 16 años, Idaly Jauche Laguna fue desaparecida en la zona Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Su cuerpo fue encontrado dos años después en el Arroyo del Navajo.

A 5 mil 840 días de su desaparición, su madre Norma Laguna Cabral continúa conmemorando la fecha, para que no se olvide y también para lograr la no repetición de los casos.

El lunes 23 de febrero, ella, en compañía de la Red Mesa de Mujeres, acudió al Campo Algodonero, en donde en el 2001 fueron encontrados los restos de al menos siete mujeres que fueron brutalmente asesinadas, para colocar cruces en color rosa, pintarlas y dejar claro que en esta frontera se busca que ninguna mujer pase por lo mismo que su hija.

Juárez sigue en primeros lugares de violencia contra la mujer. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

“Mi hija desapareció el 23 de febrero del 2010. Hoy se cumplen 16 años de que ella desaparece y, como cada año, hago algo y hoy estamos aquí en el marco también del 8 de marzo para darle mantenimiento al Campo Algodonero”, cuenta en entrevista la madre de Idaly.

De acuerdo con lo que señala, aunque han pasado ya 16 años, para ella y su familia sigue siendo muy doloroso el que Idaly ya no esté, pero ahora ella es su voz y la de muchas mujeres.

“Si a ella ya la callaron, yo aquí estoy y siempre voy a ser su voz”, añade.

La mujer llegó con pintura en color rosa, brochas y pancartas para darle mantenimiento al espacio que se ubica en el Paseo de la Victoria y Ejército Nacional en Ciudad Juárez, ya que asegura que, aunque haya trabajo por parte de las autoridades para prevenir la violencia de género y el feminicidio, aún falta mucho por hacer.

“Yo les diría que analicen y que vean lo que hacen, porque si estuvieran haciendo bien su trabajo no habría tanta mujer asesinada y desaparecida. Que ellos analicen lo que hacen a lo largo de tanto tiempo, porque a más de 20 años aquí sigue sucediendo”, afirmó.

Juárez sigue en primeros lugares de violencia contra la mujer

Yadira Cortés de la Red Mesa de Mujeres cuenta que esta actividad, además de recordar a Idaly, es parte de las acciones que se hacen en esta localidad camino al 8 de Marzo en el Día Internacional de la Mujer.

“Estamos dignificando el espacio del Campo Algodonero. Pintamos las cruces, volvemos a clavar, hacemos lo posible para dignificar este espacio que honra a las mujeres víctimas de feminicidio”, explica Cortés.

De acuerdo con lo que detalla en entrevista con este medio, Juárez sigue siendo uno de los municipios que encabeza las estadísticas en violencia de género, desde homicidio doloso, violencia familiar, hostigamiento, violencia sexual.

“Los delitos siguen vigentes, hay muchos que están abajo de las carpetas y siguen estando vigentes. Cada día llegan casos de violencia muy complicados porque los generadores de violencia van buscando formas diferentes de violentar y agredir y hoy en día de manipular a través de las infancias, de los hijos”, asegura.

Ante esto, aseguró que acciones como las realizadas sirven para dar un mensaje a la ciudadanía y a las mujeres de que no están solas y se debe atender cada caso de violencia, ya que no se debe presentar ni en broma.