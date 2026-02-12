Chihuahua.- Durante las últimas horas se inició una serie de búsquedas y pega de pesquisas en municipios de Chihuahua para dar con el paradero de personas desaparecidas en los estados de Michoacán y Veracruz.

La acción se realiza en colaboración con las autoridades de los estados de Michoacán y Veracruz y personal de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en Chihuahua.

La búsqueda se realiza en parques, plazas y la central de autobuses de la Ciudad de Nuevo Casas Grandes en esta entidad.

En esos sitios se repartieron pesquisas de Gabriel Alejandro Escalera Medina de 27 años, y de Erasmo Medina Mendoza de 27 años, quienes cuentan con reporte de ausencia desde el día 08 de diciembre del año 2021, en la Higuerita, municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán.

También de Juan Carlos Ruiz Mendoza, de 34 años, quien cuenta con reporte de ausencia del día 27 de septiembre del año 2015, en Córdova, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado en Chihuahua solicitó a la ciudadanía que cuente con información de utilidad, veraz y real, que pueda ayudar a dar con el paradero de las mencionadas personas ausentes, comunicarla a través de las líneas de emergencia 911 o al número 089 de Denuncia Anónima.

