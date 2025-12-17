Morelia.— Este próximo 30 de diciembre es la fecha para que José Luis Villalón Torres, El Marino, presunto autor intelectual del asesinato de un menor de 16 años, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sea trasladado a México y enfrente a la justicia de este país, tras esconderse y ser detenido en Canadá.

El Marino está acusado de ordenar el homicidio de Alexander, un estudiante de bachillerato de apenas 16 años, muerto a tiros el 5 de junio de 2023.

Issis Nínive Ortiz Cortez, madre de la víctima y empresaria, dijo que no ve la hora en que el asesino de Alexander “pise México antes de que se acabe el mes y sea juzgado con todo el peso de la ley”.

José Luis Villalón, El Marino , fue detenido en marzo de este año en Canadá, donde aceptó ser extraditado a México. Foto: Especial

Aseguró que confía en que al tratarse de un sujeto de alta peligrosidad y que está relacionado con grupos del crimen organizado, las autoridades federales y estatales, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, no van a permitir que El Marino burle la justicia.

“Yo estoy confiada en que la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República fortalezca las actuaciones de este y muchos otros casos más de niños y adolescentes que han perdido la vida en manos de criminales”, subrayó.

Y agregó: “Estoy segura de que la procuradora Ernestina Godoy, por su responsabilidad y por la empatía que ha mostrado con las mujeres y madres de familia, hará todo lo necesario para que este sujeto sea llevado a la cárcel, sin contratiempos”.

Issis Nínive recordó que el Departamento de Justicia de Canadá informó a la Fiscalía General de Michoacán que José Luis Villalón aceptó el traslado a México para enfrentar a la justicia, tras ser detenido en marzo de este año en ese país.

La carpeta de investigación con folio FGE/CGPI/DMJ/UAJIE/0242/2025 refiere que solamente faltaba la autorización del ministro de Justicia de Canadá para que se realice la entrega definitiva del sujeto reclamado.

Dentro de la causa penal 174/2023 se señala a El Marino como quien presuntamente ordenó el asesinato de Alexander, perpetrado el 5 de junio de 2023.

Ese día, la víctima se encontraba afuera de su casa, a bordo de una camioneta, cuando dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta le asestaron tres tiros, dos en la cabeza y uno en el pecho.

El adolescente fue trasladado por su mamá y un vecino a un hospital, pero horas después perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la fiscalía regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la carpeta de investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la posible participación de José Luis Villalón en el delito.

Un juez emitió la orden de aprehensión en su contra, por lo que la FGE emitió un acuerdo de recompensa a quien proporcionara información que ayudara en la ubicación del presunto responsable.

La Unidad de Asistencia Jurídica Internacional de la FGE realizó también la solicitud de una Notificación Roja y Alerta Migratoria ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como ante el Instituto Nacional de Migración, para ubicar y detener a El Marino, con fines de extradición.

El 25 de marzo de este año, la fiscalía fue informada de la ubicación y posterior detención de José Luis Villalón en Canadá, por lo que inició el proceso de traslado con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República.

Tras más de dos años de que le arrebataron la vida a su hijo y que posteriormente atentaron en su contra con un coche cargado de explosivos, ahora Issis Nínive cree que ha valido la pena la espera de tantos meses, “porque confío en la FGE y en la FGR de que se hará justicia”.