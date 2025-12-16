Morelia.- Este próximo 30 de diciembre es la fecha fatal para que José Luis Villalón Torres, “El Marino”, presunto autor intelectual del asesinato de un menor de 16 años en el municipio de Lázaro Cárdenas sea trasladado a México y enfrente a la justicia de este país, tras esconderse y ser detenido en Canadá.

“El Marino” está acusado de ordenar el homicidio de Alexander, un estudiante de bachillerato muerto a tiros el 5 de junio del año 2023, en esa ciudad portuaria.

Issis Nínive Ortíz Cortez, madre del menor y empresaria, dijo que ya ve la hora en que el asesino de Alexander, “pise México antes de que se acabe el mes y sea juzgado con todo el peso de la ley”.

Expuso que José Luis Villalón al tratarse de un sujeto de alta peligrosidad y estar relacionado con grupos del crimen organizado, las áreas involucradas de operar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no permitan que el hechor burle la justicia.

“Yo estoy confiada en que la recién llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República, fortalezca las actuaciones de este y muchos otros casos más de niños y adolescentes que han perdido la vida en manos de criminales”, subrayó.

Y agregó: “Estoy segura de que la procuradora Ernestina Godoy, por su responsabilidad y por la empatía que ha mostrado con las mujeres y madres de familia, hará todo lo necesario para que este sujeto sea llevado a la cárcel, sin contratiempos”.

La madre de familia consideró que si este objetivo criminal estuviera en libertad en México, sería uno de los sujetos buscados por el Plan Michoacán, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e implementado para recuperar la paz de esta entidad.

“Por eso es importante que además de ser trasladado a México y que sea juzgado por lo que le hizo a mi hizo y el atentado que mando hacerme a mí, también sea investigado por otros delitos, resultado de su mal actuar”.

Issis Nínive Ortíz recordó que el Departamento de Justicia de Canadá informó a la Fiscalía de Michoacán que José Luis Villalón Torres, que debido al trabajo de las autoridades de Michoacán y de México, aceptó el traslado a México para enfrentar a la justicia, tras ser detenido en marzo de este año en ese país.

El documento FGE/CGPI/DMJ/UAJIE/0242/2025 refiere que solamente faltaba la autorización del ministro de Justicia de Canadá para que ese país realice la entrega definitiva del sujeto reclamado.

Dentro de la Causa Penal 174/2023 se señala a “El Marino” como quien presuntamente ordenó el asesinato de Alexander R, perpetrado el 5 de junio del 2023.

Ese día, la víctima se encontraba afuera de su casa ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas a bordo de una camioneta cuando fue herido por disparo de arma de fuego.

El adolescente fue trasladado por su mamá y un vecino a un hospital de esa ciudad portuaria, pero horas después perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la posible participación de José Luis Villalón en el delito.

Un juez emitió la orden de aprehensión en su contra, por lo que la FGE emitió un acuerdo de recompensa a quien proporcionara información que ayudara en la ubicación del presunto responsable.

La Unidad de Asistencia Jurídica Internacional de la FGE realizó también la solicitud de una Notificación Roja y Alerta Migratoria ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para ubicar y detener a “El Marino”, con fines de extradición.

El 25 de marzo de este año, la Fiscalía fue informada de la ubicación y posterior detención del investigado en Canadá, por lo que inició el proceso de traslado con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así era Alexander

Alexander, estudiante de bachillerato, apenas tenía 16 años cuando el 5 de junio del año 2023 dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta le asestaron tres tiros: dos en la cabeza y uno en el pecho, por debajo del hombro.

Los familiares de la víctima llamaron a la ciudadanía para localizar al sujeto que la Carpeta de Investigación señala como quien presuntamente mandó matar a Alexander.

La Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa por información que los llevara al presunto homicida intelectual, identificado como Jorge Luis Villalón Torres, “El Marino”, quien después fue localizado y detenido en Canadá.

Alexander estudiaba su bachillerato en el Colegio Belisario Domínguez de la ciudad de Lázaro Cárdenas, platica Issis Nínive Ortíz Cortez, madre del menor.

El sueño del adolescente era graduarse como ingeniero en Logística. Era amante de la música y en especial de Peso Pluma, cantante favorito, al que le copió el corte de cabello.

También gustaba de las hamburguesas, de las alitas de pollo y de la Morisqueta, un platillo regional michoacano hecho a base de arroz cocido, frijoles y salsa roja.

Issis describe a su hijo como cariñoso, pacífico y que era una persona muy humana con sus amigos, además que amaba a los animales.

“Además nos ayudaba en la empresa de transporte de carga federal, donde hacía mandados, lavaba los camiones y otras tareas que se requerían”, agrega.

Tras más de dos años de que le arrebataran la vida a su hijo y que posteriormente atentaran en su contra con un coche cargado de explosivos, ahora, Issis cree que ha valido la pena la espera de tantos meses, “porque confío en la FGE y en la FGR, de que se hará justicia”, sostiene.

