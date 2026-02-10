Con la quema del Mal Humor, caracterizado por “El Bache”, arrancaron las fiestas del Carnaval Veracruz 2026 que se efectuarán desde hoy hasta el 18 de febrero en la zona del puerto de Veracruz.

Durante la tradicional fiesta carnestolenda, que ha llegado a reunir hasta un millón de personas, se esperan los conciertos de artistas como Carlos Rivera, Christian Nodal, Banda MS y Mon Laferte, entre otros.

Y como parte de la tradición para disfrutar de las coronaciones, desfiles y espectáculos en el Zócalo y la Macroplaza del Malecón, las autoridades decretaron la suspensión de actividades escolares en cinco municipios durante el lunes y martes.

Arranca Carnaval Veracruz 2026 (10/02/2026). Foto: Especial

El Carnaval de Veracruz 2026 la “Fiesta de Todos”, en su edición 102, regresa a sus fechas originales, es decir en el mes de febrero, pues en años pasados se había realizado en las vacaciones de verano.

Tras la Quema del Mal Humor -una representación satírica que pretende eliminar las “malas vibras”-, se presentó Nelson Kanzela, quien forma parte de la cartelera musical.

Con la quema del Mal Humor, arranca Carnaval Veracruz 2026 (10/02/2026). Foto: Captura de pantalla

Durante los siguientes días se esperan desfiles infantiles, coronaciones de la corte real y los recorridos sobre el bulevar, así como el cierre con el entierro de Juan Carnaval, expresiones que forman parte del patrimonio cultural y fortalecen la identidad veracruzana.

Arranca Carnaval Veracruz 2026 (10/02/2026). Foto: Especial

En los cinco kilómetros y medio del malecón costero desfilarán comparsas, bastones y batucadas, además de la programación de conciertos masivos.

Hasta el momento se tienen contabilizadas 52 comparsas registradas de tres asociaciones que reconocidas por la Dirección de Turismo y Carnaval, pero se espera que se integren más grupos invitados. Y suman un total de 27 carros alegóricos, aunque podrían ser 30 para el día de los desfiles que se efectuarán durante las fiestas.

La Secretaría de Turismo proyectó una ocupación hotelera de hasta el 100 por ciento en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, ubicando a esta temporada entre las de mayor dinamismo económico del año.

Arranca Carnaval Veracruz 2026 (10/02/2026). Foto: Especial

En tanto, el gobierno estatal desplegó 660 elementos de la Policía Estatal y de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, para garantizar el orden público durante dichas fiestas.

Del total de elementos, 560 pertenecen a la Policía Estatal, quienes operan con el apoyo de 54 vehículos, 28 motocicletas, dos camiones tipo International, seis bicicletas, cuatro binomios caninos, 10 equinos, dos embarcaciones, dos acuamotos, un helicóptero, drones y un sistema antidron.

Como parte de los festejos, la Secretaría de Educación de Veracruz informó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero se suspenderán actividades escolares en los municipios de Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa, con motivo del Carnaval de Veracruz.

