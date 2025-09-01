Más Información

Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó a Daniel "La Chicatana", como propietario de la casa donde encontraron habilitados para carga, explosivos, armamento y municiones. De acuerdo con versiones preliminares, los responsables de almacenar el armamento y los están vinculados con la Federación Guerrerense y Juan Carlos “N”, “La Beba”, jefe de plaza en Teololapan, norte de Guerrero.

El jueves pasado, la Secretaría de Seguridad Pública encabezó un cateo en una casa de la colonia Lomas del Texcal, en el municipio de Jiutepec, donde los drones oficiales identificaron la camioneta en que viajaban las personas quecon el vehículo en marcha, el 25 de agosto, en Cuernavaca.

La Secretaría de Seguridad informó que tras cuatro días de trabajos de análisis y de campo obtuvieron una orden de cateo y con el apoyo de infantes de la Marina, soldados, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Morelos irrumpieron en el domicilio donde hallaron la camioneta utilizada para el , un dron modificado para carga, material explosivo, un cordón detonante, armas de fuego y municiones de diversos calibres de alto poder de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como una cartulina con un mensaje escrito de amenaza contra la Familia Michoacana.

Drones con carga asegurados por elementos de seguridad (01/09/2025). Foto: Especial
Dos días antes del cateo, la Policía Morelos realizó un operativo de presencia en la casa y conocieron a los moradores pero no pudieron aprehenderlos porque no había orden de detención contra ellos, aunque los presuntos responsables mostraron un amparo. Así que cuando llegaron, la mañana del jueves 28 de agosto, los moradores habían huido

“Se tiene la presunción de la identificación de los habitantes del domicilio con orígenes en el estado de Guerrero y se continúan con los actos de investigación ministeriales, para obtener las órdenes de aprehensión correspondientes”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Armamento asegurado de inmueble en Morelos (01/09/2025). Foto: Especial
Hoy trascendió que el responsable de acopiar las armas es Daniel “N”, "La Chicatana", detenido en agosto de 2024 en Chilpancingo, Guerrero, con una camioneta Hyundai tipo Tucson, en cuyo interior encontraron 136 cartuchos útiles de diversos calibres y dos cargadores metálicos, 80 dosis de la droga conocida como cristal, una báscula gramera y seis portacargadores.

La Policía también encontró siete chalecos tácticos, una gorra con la leyenda “La Beba”, así como equipo táctico diverso.

