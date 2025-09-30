Hermosillo, Sonora.- Una mujer adulta mayor resultó lesionada al caer dentro de su automóvil del segundo nivel del estacionamiento del Hospital San José de Hermosillo, Sonora

Ana, de 64 años de edad, fue rescatada del interior del vehículo por personal del mismo hospital privado, ubicado por el bulevar Morelos, al norte de la capital del estado.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del cuerpo de bomberos, pero la afectada ya estaba siendo atendida.

Tras el incidente, ocurrido la mañana de este martes 30 de septiembre, agentes de seguridad pública acordonaron el área hasta que la unidad fue retirada del lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente pero se sabe que el estado de salud de la mujer se reporta estable.

