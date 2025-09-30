Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Hermosillo, Sonora.- Una resultó lesionada al caer dentro de su automóvil del segundo nivel del estacionamiento del Hospital San José de Hermosillo, Sonora

Ana, de 64 años de edad, fue rescatada del interior del vehículo por personal del mismo , ubicado por el bulevar Morelos, al norte de la capital del estado.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del cuerpo de bomberos, pero la afectada ya estaba siendo atendida.

Tras el incidente, ocurrido la mañana de este martes 30 de septiembre, agentes de seguridad pública hasta que la unidad fue retirada del lugar.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente pero se sabe que el estado de salud de la mujer se reporta estable.

