Ciudad Juárez.- Un delincuente muerto y otro más lesionado es el saldo que dejó un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación, desplegaron un operativo en conjunto con el Ejército Mexicano, tras un reporte de agresión en contra de los elementos del Estado, ocurrida en el municipio de Santa Bárbara en Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los Policías Estatales realizaban recorridos para la disuasión de los delitos sobre una brecha que conduce al municipio de San Francisco del Oro, cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados que accionaron sus armas en contra de los policías.

Según se detalló, se logró repeler la agresión y abatir a uno de los delincuentes, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley e iniciar los protocolos que permitan establecer su identidad.

Asimismo, resultó herido otro masculino de nombre Daniel Iván G.T., de 45 años, quien, tras recibir atención médica, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para definir su situación legal.

En el lugar de la agresión, las autoridades aseguraron cinco automotores, siendo estos:

Vehículo marca Jeep, línea Sahara, de color blanco, con matrículas del estado de Sinaloa.

Pick up marca Dodge, línea RAM, de color azul.

Pick up marca GMC, línea Sierra, de color rojo.

Pick up marca Ford, línea F250, de color gris.

Pick up marca Ford, línea Raptor, de color negro, con reporte de robo del 06 de abril de 2024, en Colorado, Estados Unidos.

Además, en la escena se aseguraron nueve armas largas de diversos calibres, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

