Culiacán.- Uno de los dos adolescentes que fueron perseguidos por policías estatales por circular en una motocicleta sin placas y presuntamente portar un arma de fuego y que se refugiaron en una escuela en la comisaria de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, fue detenido y enviado a barandilla en forma provisional

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, durante un patrullaje por dicha comisaria, en el extremo poniente de Culiacán, observaron a dos adolescentes que viajaban en una motocicleta y además uno de ellos portaba un objeto que parecía un arma de fuego, por lo que les marcaron el alto, sin embargo, estos aceleraron su marcha.

Lee también Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos; Fiscalía investiga retención en Concordia, Sinaloa

Por espacio de varios minutos fueron perseguidos hasta que estos abandonaron la motocicleta y se introdujeron a un plantel escolar para ocultarse, por lo que, durante una larga inspección por el edificio escolar, se logró encontrar a uno de ellos.

El menor de edad y la motocicleta fueron remitidos a barandilla por faltas administrativas, ya que a este no se le encontró entre sus ropas algún instrumento que pudiera constituir un delito, por lo que se coteja el registro de la motocicleta.

Sobre su acompañante, este no fue localizado oculto entre el edificio escolar ni por sus alrededores, por lo que será el juez de barandilla el que le fije la sanción administrativa que corresponde por circular en un vehículo sin placas y no atender las instrucciones de una autoridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL