Michoacán.- Luego de acudir al cambio de comandante de la 43 Zona Militar, la presidenta municipal de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a tiros por sujetos que dispararon hacia su vehículo, sobre el tramo carretero Apatzingán-Tepalcatepec.
Los reportes señalan que desde la localidad de Santa Ana, varios motociclistas empezaron a la alcaldesa, que viajaba junto con su convoy policial de seguridad.
Metros antes de llegar a la caseta de vigilancia de la entrada a la cabecera municipal, otro grupo de criminales, identificados con el Cártel Michoacán Nueva Generación, dispararon desde la parte alta de un cerro, en contra de la gobernante.
El hecho movilizó al personal de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, que protegieron a Moreno Mendoza y a su esposo, quienes salieron ilesos del atentado.
Las corporaciones de seguridad, implementaron también un operativo en busca de los responsables de este hecho criminal.
Adolescente muere por explosión de artefacto
Antes, en ese mismo municipio de la Tierra Caliente, un adolescente de 13 años de edad y jornalero en los campos de limón, murió al estallarle un artefacto explosivo.
Los informes señalan que el menor caminaba sobre un camino rural encallado entre las huertas, cuando accidentalmente pisó el explosivo y lo activó.
La Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán condenó la muerte del adolescente.
A través de un comunicado, expresó su "más enérgica condena ante la trágica pérdida de la vida de Jesús Macario Jiménez, joven trabajador, jornalero, cortador de limón, víctima de un artefacto explosivo en el municipio de Buenavista.
Este hecho no solo arrebata injustamente la vida de un muchacho honesto, también hiere profundamente a todas las familias productoras y a la sociedad en general", destacó.
Se solidarizó con la familia y seres queridos de Jesús Macario y enfatizó que no se puede permitir que la violencia siga arrebatando sueños y esperanzas.
Atacan a funcionario de Apatzingán
También, mientras el Ejército Mexicano realizaba la ceremonia de cambio del comandante de la 43 Zona Militar, un funcionario municipal era atacado a tiros en la alcaldía de Apatzingán.
Se trata de Aldo Gutiérrez Aguirre, secretario municipal de Desarrollo Rural, quien fue atacado a balazos al interior de su oficina.
La víctima fue atendida por sus compañeros y posteriormente por los cuerpos de auxilio, quienes lo trasladaron a un hospital regional, donde se reporta delicado de salud, pero estable.
