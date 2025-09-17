Culiacán, Sin.- En una humilde vivienda que fue incendiada en el poblado “La Sábila”, en el municipio de Badiraguato, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, de nombre José “N”, de 68 años de edad, el cual fue asesinado a balazos y luego calcinado, por lo que las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones.

Los familiares de esta persona, la tarde del martes pasado, acudieron a visitarlo, por lo que les llamó la atención que la vivienda tuviera rastros de un incendio, por lo que al entrar, descubrieron su cuerpo calcinado con impactos de bala por lo que dieron aviso a la policía municipal de Badiraguato.

Lee también Instalan video cámaras y botones de pánico para inhibir extorsión en Cuautla, Morelos

Personal de seguridad pública resguardó el inmueble y notificaron el hecho, pero fue hasta la mañana de este jueves, cuando pudieron llegar a ese sitio el personal de la Fiscalía General del Estado para levantar las evidencias y testimonios de los familiares de la victima para integrar una carpeta de investigación.

Según las primeras indagaciones, se presume que los presuntos homicidas de José “N”, primero le dispararon desde fuera de la vivienda en varias ocasiones y luego le prendieron fuego, para luego huir del lugar sin que se tenga evidencias de los posibles responsables del homicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr