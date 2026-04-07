LA PAZ, BCS., 8 de abril. — En un segundo hecho violento en el municipio de Mulegé, en menos de 24 horas, un hombre de 25 años fue asesinado a balazos la tarde de este martes.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se escucharon detonaciones de arma de fuego en la localidad de San Bruno, que alertaron a los vecinos y autoridades.

Al acudir al sitio, agentes y peritos localizaron el cuerpo sin vida de la víctima en una vivienda ubicada tras un negocio de ferretería, a la entrada del poblado.

La persona fue identificada como originaria del estado de Veracruz.

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Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias del ataque ni detenciones de posibles responsables.

La localidad de San Bruno es una pequeña comunidad pesquera, a 600 kilómetros al norte de La Paz, capital. Pertenece al municipio de Mulegé. Radican en la zona alrededor de 700 personas. Ante ello, los hechos han generado alarma en la población.

Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones y realizaron el procesamiento del lugar para el levantamiento de indicios. Cabe mencionar que la noche del lunes en la playa El Coyote un hombre también fue asesinado a balazos, y una menor de edad resultó lesionada, en un ataque directo en esta comunidad también perteneciente al municipio norteño de Mulegé.

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