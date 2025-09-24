Carlos Hernández, de 15 años de edad e hijo del Regidor Suplente de Hacienda de Santiago Amoltepec, fue asesinado la noche del pasado 22 de septiembre de 2025; en la agresión armada, resultó con heridas de bala un hombre identificado como Efraín Velasco Palacios.

El atentado ocurrió en el centro de la población, a un costado del Palacio Municipal, alrededor de las 23:00 horas.

Estos hechos ocurrieron una semana después del enfrentamiento armado por un conflicto agrario entre las comunidades de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza; además, sucedieron en un contexto político complicado por la elección de las autoridades municipales de Amoltepec.

“Ayer aproximadamente entre 10 y 11 pm en el centro de Santiago Amoltepec se escuchó una descarga de balazos que provenían de un local donde venden cervezas que pertenece a Azucena Torres y a sus hermanos Freddy T. Y Bertin T. (Este último amigo cercano de Efraín Velasco).

“Donde se encontraban Efraín Velasco y Carlos H., él apenas con 15 años de edad su acompañante, fueron interceptados y en el cual Carlos H. Perdió la vida al recibir varios disparos de fuego”.

La violencia política en Santiago Amoltepec se ha recrudecido desde el pasado 15 de mayo de 2025, cuando el presidente municipal Mario Hernández y dos policías municipales fueron asesinados en una emboscada ocurrida en el camino que comunica a la cabecera municipal con la comunidad de Piedra Liza.

Santiago Amoltepec, Oaxaca (24/09/2025). Foto: Especial

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, el hecho ocurrió en un paraje conocido como “El Tablero”, el cual está en el camino a la comunidad “El Mamey”, saliendo del centro de Santiago Amoltepec.

El presidente municipal y otras personas regresaban en la madrugada de una comunidad llamada Llano Tigre, y aproximadamente un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal había personas ahí que lo estaban esperando, quienes dispararon sus armas de fuego en contra del edil.

