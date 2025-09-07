El Gobierno de Oaxaca inició el proceso para el retorno de 153 familias de la agencia Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixes, víctimas de desplazamiento forzado interno por un conflicto agrario.

Este desplazamiento forzado de 471 personas fue causado por la violencia vinculada al conflicto agrario por límites de tierras entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec.

Después de ocho años de haber abandonado sus hogares, estas personas podrían retornar a la agencia “en el marco de un proceso informado, respetuoso, seguro y acompañado por las instituciones estatales, marcando un paso decisivo hacia la pacificación y la reconstrucción del tejido social en la región”, informó.

El proceso de retorno inició con la visita de un grupo representativo de 10 personas, integrantes de las familias desplazadas, en la agencia Guadalupe Victoria para revisar y documentar las condiciones en las que se encuentran sus viviendas.

También participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Este sería el primer retorno humanitario organizado por una administración estatal para garantizar la restitución de derechos y la reintegración de las personas”, aseguró el gobierno del estado.

De la misma forma, dio a conocer que personal de salud trabaja en la reactivación y equipamiento de la clínica comunitaria.

En el inicio de este proceso de retorno también se implementó un operativo de seguridad que involucró a la Policía Estatal, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones, Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Secretaría de Marina.

