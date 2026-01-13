Más Información

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes presentó la obra teatral “Un General a la sombra”, producción que se presentará los próximos viernes y sábado en el Teatro de la Ciudad de Monterrey y que propone una nueva mirada sobre la vida y legado del General.

Durante la presentación, Mijes estuvo acompañado por el actor Rodrigo Murray, quien encarna al héroe nacional, así como por el dramaturgo y director de la puesta en escena, Hernán Galindo. El edil explicó que la obra integra teatro, música y danza para retratar a Mariano Escobedo desde una perspectiva cercana, humana y actual.

El encuentro con medios se llevó a cabo en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde el alcalde subrayó el valor histórico de la producción, al señalar que invita a reflexionar sobre una historia construida no solo por hechos y fechas, sino por personas que actuaron guiadas por principios y convicciones. En ese sentido, destacó a Escobedo como un referente de transformación y congruencia.

Mijes afirmó que la obra centra su mensaje en un héroe que rechazó el poder y eligió mantenerse fiel a sus ideales, incluso a costa del reconocimiento. Añadió que el montaje busca despertar en las nuevas generaciones la importancia de la memoria histórica y del compromiso cotidiano con la soberanía nacional.

Por su parte, Hernán Galindo explicó que “Un General a la sombra” va más allá de un homenaje, al reivindicar a un personaje histórico que, sin ambicionar la presidencia, entregó su vida al servicio del país y del pueblo mexicano.

El actor Rodrigo Murray expresó su satisfacción por dar vida al General Mariano Escobedo y reconoció el respaldo del Gobierno Municipal a proyectos culturales que acercan la historia a la ciudadanía. Señaló que, aunque Escobedo nació en Galeana, su legado pertenece tanto a Nuevo León como a todo México, y aseguró que el propio personaje histórico se habría sentido orgulloso de ver esta .

La puesta en escena forma parte del programa conmemorativo por el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, el cual incluye una amplia agenda cultural y académica impulsada por el Municipio de Escobedo para difundir su legado, ideales y aportaciones a la nación.

La obra se presentará los días 16 y 17 de enero a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. La entrada será gratuita. Para conocer más detalles sobre la obra y las más de 200 actividades programadas por el bicentenario, se invita al público a seguir las redes sociales oficiales del Municipio de Escobedo.

