El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes presentó la obra teatral “Un General a la sombra”, producción que se presentará los próximos viernes y sábado en el Teatro de la Ciudad de Monterrey y que propone una nueva mirada sobre la vida y legado del General Mariano Escobedo.

Durante la presentación, Mijes estuvo acompañado por el actor Rodrigo Murray, quien encarna al héroe nacional, así como por el dramaturgo y director de la puesta en escena, Hernán Galindo. El edil explicó que la obra integra teatro, música y danza para retratar a Mariano Escobedo desde una perspectiva cercana, humana y actual.

El encuentro con medios se llevó a cabo en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde el alcalde subrayó el valor histórico de la producción, al señalar que invita a reflexionar sobre una historia construida no solo por hechos y fechas, sino por personas que actuaron guiadas por principios y convicciones. En ese sentido, destacó a Escobedo como un referente de transformación y congruencia.

Mijes afirmó que la obra centra su mensaje en un héroe que rechazó el poder y eligió mantenerse fiel a sus ideales, incluso a costa del reconocimiento. Añadió que el montaje busca despertar en las nuevas generaciones la importancia de la memoria histórica y del compromiso cotidiano con la soberanía nacional.

Por su parte, Hernán Galindo explicó que “Un General a la sombra” va más allá de un homenaje, al reivindicar a un personaje histórico que, sin ambicionar la presidencia, entregó su vida al servicio del país y del pueblo mexicano.

El actor Rodrigo Murray expresó su satisfacción por dar vida al General Mariano Escobedo y reconoció el respaldo del Gobierno Municipal a proyectos culturales que acercan la historia a la ciudadanía. Señaló que, aunque Escobedo nació en Galeana, su legado pertenece tanto a Nuevo León como a todo México, y aseguró que el propio personaje histórico se habría sentido orgulloso de ver esta representación.

La puesta en escena forma parte del programa conmemorativo por el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, el cual incluye una amplia agenda cultural y académica impulsada por el Municipio de Escobedo para difundir su legado, ideales y aportaciones a la nación.

La obra se presentará los días 16 y 17 de enero a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. La entrada será gratuita. Para conocer más detalles sobre la obra y las más de 200 actividades programadas por el bicentenario, se invita al público a seguir las redes sociales oficiales del Municipio de Escobedo.

