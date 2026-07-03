El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, concretó la unión de diversos presidentes municipales de la zona metropolitana de Monterrey para conformar un bloque solidario ante el desabasto hídrico que afecta a más de cien colonias de la demarcación desde hace más de tres semanas. El encuentro intermunicipal congregó a mandatarios locales de distintos partidos políticos con el propósito de enviar recursos de asistencia social a la población afectada.

Bajo la iniciativa "Encuentro Metropolitano de Solidaridad por García", los alcaldes del área conurbada acordaron dejar de lado la agenda partidista para desplegar un operativo que incluyó el envío de camiones cisterna, contenedores de gran capacidad y miles de botellas de agua purificada para mitigar el desabasto.

La movilización institucional reunió en la Explanada de la Presidencia Municipal de García a los alcaldes Adrián de la Garza Santos, de Monterrey; César Garza Arredondo, de Apodaca; David de la Peña Marroquín, de Santiago; José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Lilia Olivares Castañeda, representante del alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez.

Entre las donaciones de los municipios están:

Monterrey entregó 500 garrafones de agua potable y dos pipas.

Apodaca y Santiago enviaron cerca de 12 mil botellas de agua purificada en un camión de tres toneladas y media.

Escobedo aportó un camión con seis tarimas de agua purificada.

San Nicolás sumó dos pipas de agua para servicios y agua embotellada para consumo humano.

Lee también Balacera deja 4 policías heridos en García, Nuevo León; hay un presunto agresor muerto

Durante su intervención, Manuel Guerra Cavazos afirmó que la respuesta de los municipios metropolitanos demuestra que la solidaridad puede más que cualquier diferencia política cuando se trata de proteger a las familias.

[Publicidad]

"Hoy García no está solo. Hoy queda demostrado que cuando los gobiernos ponen a las personas por encima de los intereses políticos, es posible responder a una emergencia como la que viven miles de familias de nuestro municipio", expresó.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos agradeció el respaldo de sus homólogos y sostuvo que este encuentro representa un mensaje de unidad frente a una crisis que ha afectado durante más de 21 días a miles de habitantes.

La movilización institucional reunió en la Explanada de la Presidencia Municipal de García a los alcaldes Adrián de la Garza Santos, de Monterrey; César Garza Arredondo, de Apodaca; David de la Peña Marroquín, de Santiago; José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Lilia Olivares Castañeda, representante del alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez. | Foto: Especial.

"Quiero agradecer profundamente a mis compañeros alcaldes por venir personalmente a García y traer apoyo para nuestra gente. Este gesto de solidaridad significa esperanza para nuestras familias", señaló.

[Publicidad]

Lee también Detienen al fundador de la autodefensa Columna Pedro J. Méndez en Nuevo León; es la segunda captura en su contra

Asimismo, reiteró su llamado a las autoridades estatales responsables del suministro de agua para atender de manera inmediata el desabasto que enfrentan más de cien colonias del municipio.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, calificó el acceso al agua como un derecho humano fundamental y aseguró que la exigencia de los habitantes de García es legítima.

[Publicidad]

"No venimos solamente con pipas o agua embotellada; venimos a respaldar una causa justa. Si hoy la crisis golpea a García, mañana puede afectar a cualquier municipio. Por eso estamos aquí, unidos con su alcalde y con su gente", afirmó.

Por su parte, César Garza Arredondo destacó que el liderazgo de Manuel Guerra Cavazos ha permitido visibilizar una problemática que requiere atención inmediata.

"El alcalde ha asumido la responsabilidad de representar a su pueblo y alzar la voz. Hoy todos estamos aquí para decirles a las familias de García que no están solas", manifestó.

[Publicidad]

Lee también Caen presuntos integrantes de la banda "Los Peruanos" en Nuevo León; son señalados de cometer robos contra turistas extranjeros

El alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, recordó que García ha sido solidario con otros municipios en momentos difíciles y aseguró que hoy era momento de corresponder.

"Venimos a respaldar a nuestro amigo Manuel Guerra Cavazos y a todas las familias de García. Permaneceremos apoyándolos el tiempo que sea necesario", afirmó.

[Publicidad]

A nombre del Gobierno de San Nicolás, Lilia Olivares reiteró que la solidaridad debe traducirse en acciones concretas y anunció que continuarán colaborando con el envío de agua mientras persista la contingencia.

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, aseguró que la crisis hídrica trasciende fronteras municipales.

"Hoy todos somos García. Esta lucha también es nuestra", expresó.

[Publicidad]

Lee también Refuerzan advertencias en Parque Fundidora tras disturbios durante Fan Fest Monterrey; alistan sanciones a quienes ingresen sin autorización

La solidaridad también cruzó las fronteras de Nuevo León. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, envió un mensaje público de respaldo al pueblo de García y anunció el envío de un tráiler con agua potable.

"Nadie debe padecer sed. Reconozco la lucha que encabeza el alcalde Manuel Guerra Cavazos para garantizar un derecho tan básico como el acceso al agua. Desde Toluca enviamos apoyo para las familias de García", expresó.

El encuentro concluyó con el arranque de la distribución del apoyo humanitario y con cientos de ciudadanos coreando "¡García unido, jamás será vencido!" y "¡No están solos!", en una jornada que convirtió la solidaridad metropolitana en un mensaje de respaldo para miles de familias que enfrentan la peor crisis del agua en la historia de García, Nuevo León.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr