Estados | 02-07-26 | 14:55 |

Monterrey, Nuevo León. – El gobierno de Nuevo León anunció un operativo especial para la transmisión del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, que se disputará el próximo domingo, el cual contempla la instalación de más pantallas en distintos puntos del área metropolitana, un cierre parcial del y un despliegue de seguridad con elementos estatales y federales.

El gobernador informó que las medidas fueron acordadas luego de los incidentes registrados durante la transmisión del encuentro entre México y Ecuador en el Fundidora, donde se presentaron aglomeraciones y portazos que dejaron personas lesionadas.

El mandatario explicó que la Macroplaza mantendrá una capacidad de alrededor de , aunque se habilitarán nuevos espacios para incrementar el aforo total hasta unas 100 mil personas y distribuir a los aficionados en diferentes sedes.

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¿Dónde van a colocar pantallas?

Entre los puntos donde se colocarán pantallas se encuentran:

  • Museo de Historia Mexicana
  • Plaza Gastronómica
  • Alrededores del Teatro de la Ciudad.

Además, el gobierno estatal gestiona la posibilidad de sumar otros recintos, entre ellos:

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  • Estadio Universitario
  • Estadio de beisbol de Sultanes, en San Nicolás de los Garza
  • Estadio Monterrey, en Guadalupe.

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En el caso del Parque Fundidora, el acceso será cerrado a las 15:30 horas del domingo. Después de esa hora no se permitirá el ingreso de más personas y se instalará un perímetro de seguridad integrado por elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

Samuel García también adelantó que sostendrá reuniones con los alcaldes metropolitanos para que cada municipio cuente con al menos una plaza pública equipada con del partido.

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Asimismo, los espectáculos musicales programados para ese día fueron pospuestos con el objetivo de reducir riesgos y concentrar el operativo en la atención de los aficionados que seguirán el encuentro de la Selección Mexicana ante Inglaterra.

dmrr/cr

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