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Monterrey, Nuevo León. – El gobierno de Nuevo León anunció un operativo especial para la transmisión del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, que se disputará el próximo domingo, el cual contempla la instalación de más pantallas en distintos puntos del área metropolitana, un cierre parcial del Parque Fundidora y un despliegue de seguridad con elementos estatales y federales.
El gobernador Samuel García Sepúlveda informó que las medidas fueron acordadas luego de los incidentes registrados durante la transmisión del encuentro entre México y Ecuador en el Fundidora, donde se presentaron aglomeraciones y portazos que dejaron personas lesionadas.
El mandatario explicó que la Macroplaza mantendrá una capacidad de alrededor de 50 mil asistentes, aunque se habilitarán nuevos espacios para incrementar el aforo total hasta unas 100 mil personas y distribuir a los aficionados en diferentes sedes.
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¿Dónde van a colocar pantallas?
Entre los puntos donde se colocarán pantallas se encuentran:
- Museo de Historia Mexicana
- Plaza Gastronómica
- Alrededores del Teatro de la Ciudad.
Además, el gobierno estatal gestiona la posibilidad de sumar otros recintos, entre ellos:
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- Estadio Universitario
- Estadio de beisbol de Sultanes, en San Nicolás de los Garza
- Estadio Monterrey, en Guadalupe.
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En el caso del Parque Fundidora, el acceso será cerrado a las 15:30 horas del domingo. Después de esa hora no se permitirá el ingreso de más personas y se instalará un perímetro de seguridad integrado por elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional.
Samuel García también adelantó que sostendrá reuniones con los alcaldes metropolitanos para que cada municipio cuente con al menos una plaza pública equipada con pantallas para la transmisión del partido.
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Asimismo, los espectáculos musicales programados para ese día fueron pospuestos con el objetivo de reducir riesgos y concentrar el operativo en la atención de los aficionados que seguirán el encuentro de la Selección Mexicana ante Inglaterra.
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dmrr/cr
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