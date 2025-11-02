Pennywise, el payaso bailarín, volvió a aterrorizar la pantalla con "It: Welcome to Derry", la nueva serie de HBO Max centrada en la siniestra figura creada por Stephen King y estrenada el 26 de octubre.

La precuela del universo de Eso transporta a los espectadores décadas atrás, al misterioso pueblo de Derry, para revelar el origen del mal que marcó a toda una generación. Bill Skarsgård retoma el papel que lo lanzó al estrellato en esta producción de ocho episodios que busca expandir la historia más allá del “Club de los Perdedores” y adentrarse en los secretos más oscuros del lugar.

Los capítulos se estrenarán semanalmente cada domingo hasta el 14 de diciembre, informó HBO Max en redes sociales.

Héctor Terrones: la moda está de luto

El diseñador mexicano Héctor Terrones falleció a los 58 años a causa de un infarto. La directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, confirmó la noticia en redes sociales y detalló que el funeral se realizó el 1 de noviembre en la funeraria J. García López, en San Jerónimo.

“Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz”, escribió.

Terrones diseñó para figuras del espectáculo y la moda, vistiendo a celebridades como Gloria Trevi, Montserrat Oliver, Anette Michel, Cecilia Galliano, Lorena Herrera, Bárbara Mori y Jacqueline Bracamontes, entre otras.

Ángela Aguilar, resiliente ante la crítica

La cantante de regional mexicano Ángela Aguilar continúa enfrentando críticas y la cancelación de conciertos en Estados Unidos mientras promueve su gira Libre corazón y su álbum Nadie se va como llegó.

La intérprete de "Qué agonía" habló sobre el desgaste emocional que ha vivido tras un año de comentarios negativos en redes, especialmente después de confirmar su relación con Christian Nodal.

“Entre más tiempo pasaba más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla, y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”, expresó.

Aguilar ha señalado en entrevistas que evita las redes sociales por salud mental y que ha recurrido a apoyo psicológico para enfrentar el ciberacoso, situación que su padre, Pepe Aguilar, y su tía Guadalupe Pineda han condenado.

Susana Zabaleta denuncia robo

Susana Zabaleta relató a través de redes sociales que fue víctima de robo el 26 de octubre. Según explicó, la persona que labora en su casa fue extorsionada para permitir el acceso a los delincuentes, quienes sustrajeron objetos de valor.

La soprano compartió un video explicando que recibió mensajes sospechosos, lo que la llevó a comunicarse con su trabajadora y a enterarse del robo.

“No es la primera vez que me pasa (...). Me han robado en la calle, me han extorsionado. Parece que uno nunca acaba de pagar y pagar”, lamentó, señalando su cansancio ante la inseguridad en México.

Edén Muñoz: multa por corridos prohibidos

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que Edén Muñoz será sancionado por interpretar un corrido durante su concierto del 25 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, violando el reglamento local que prohíbe contenidos ligados a la apología del delito.

La multa podría ir de 2 mil hasta un millón 140 mil pesos, según las autoridades. Aunque el público celebró su presentación, el municipio afirmó que tanto el artista como la empresa promotora estaban al tanto de las restricciones.

A pesar de la polémica, Muñoz continúa su agenda y se presentará en el Auditorio Nacional el 7 y 8 de noviembre.

