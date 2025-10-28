Más Información

Murió Eugenia Revueltas, profesora de la UNAM e hija de Silvestre Revueltas

Museos del mundo se solidarizan con el Louvre; sigue pesquisa

Revela Knut Pani los paisajes mentales y el arte que lo habitan

Sector Cultura, en fuerte crisis

Ligia Urroz desnuda la culpa femenina de los pecados familiares

Visita a la Casa Museo Mario Vargas Llosa: Un paseo por su mundo literario

y su, , tuvieron que hospedarse en un hotel casi desértico, en una de las montañas más recónditas de Australia ya que, en una distracción, el comediante, cometió un error y perdieron los boletos del vuelo que los transportaría a su próximo destino.

Las más recientes vacaciones de la cantante han resultado caóticas pues, no conforme con el que sufrió su este domingo -26 de octubre-, mientras se encontraba al otro lado del mundo, su novio hizo que perdieran los boletos que los llevarían al centro de Australia, como lo narró Zabaleta.

La soprano compartió un video donde se puede ver al conductor de "La cotorrisa" sumergido en una piscina, del Lilianfels Blue Mountains Resort and Spa, hotel que compararon con el que aparece en la película de terror "El resplandor".

La localización del hotel, según Ricardo, se encuentra en medio de la nada.

"¿Dónde estamos, amor?, ¿Por qué estamos aquí?, le preguntó Susana.

A lo que el contestó:

"Estamos solos en un hotel en las montañas", dijo y sarcástico agregó: "porque alguien, no vamos a especificar quién, se equivocó con los vuelos".

Y, para que no quedara lugar a dudas, Zabaleta aclaró que, el distraído había sido su novio, pues mientras él se encargaba de revisar tod lo reacionado con sus vuelos, ella estaba resolviendo por télefono el robo que acaba de sufrir.

"Susana estaba muy ocupada con lo del robo", dijo de sí misma.

Así, sin que le quedaran muchas opciones, y con mucho humor, el comediante reconoció que fue él y su caracterítica distracción lo que le jugó traición.

"Y Ricardo (estaba) muy distraído con lo de su déficit de atención, entonces perdimos el vuelto a Ayers Rock", zona donde se encuentra un histórico monolito.

Fue así que Susana y Ricardo no tuvieron más que esperar en el área montañosa de Australia para que, hoy, puedan continuar con su tour.

"En un hotel prácticamente abandonado, con vibras de "El resplando", pero creo que va a ser uno de los momentos que más vamos a recordar, hasta ahorita", remató Pérez.

Sin importar todos los inconvenientes que han envuelto su viaje, la cantante escribió, en esa misma publicación, lo agradecida que se encontraba de la compañía y apoyo de su novio que, sin él, la situación del robo la mantendría devastada.

"Gracias a ayudarme a contener la furia, la impotencia de estar lejos; gracias por la contención, amor por la aventura, pro decirme que luego lo volveremos a hacer y a comprar y ganar. Gracias, chango".

