El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, ha dado a conocer que, por interpretar un corrido aún cuando estaba prohibido, el estado sancionará y multurá a los responsables de la falta de Edén Muñoz, o al músico, de ser el caso; de acuerdo al reglamento del estado, la penalización podría oscilar entre los 2 mil y hasta un millón 140 mil pesos.

Este sábado 25 de octubre, el intérprete de regional mexicano ofreció un concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Dominguez y, si bien, en sus redes, ha recibido comentarios muy positivos de su presentación por parte de sus fans, las autoridades del estado no están nada contentas con la forma en que se desenvolvió el show.

De acuerdo con Macías Olvera, Muñoz y la empresa responsable de llevarlo al estado, tenían conocimiento del contenido del Reglamento Minicipal de Espectáculos y Diversiones Públicas, el que indica que no está permitido que artistas interpreten temas que podría ser alusivos a la apología del delito.

Felifer expresó que, antes de que el artista sinaloense se presentase, las autoridades recibieron, por parte de sus promotores, la lista de canciones que interpretaría a lo largo del concierto y, el corrido que cantó, no estaba incluído en ella.

"Del playlist que firmó y se comprometió a presentar, hizo una modificación e incluyó una canción que no estaba registrada; habrá sanciones, habrá multas y valoraremos si se vuelve a presentar aquí", dijo a medios locales.

El presidente municipal explicó que siguen investigando quién o quiénes fueron responsables de la falta.

"Aquí vamos a valorar tanto el tema del artista, como de la empresaque lo trajo, si incumplen con la normatividad, siemplemente no se vuelve a presentar", precisó.

Antes de que esta información se diera a conocer, Edén celebraba en redes que, en poco tiempo, ofrecerá sus primeros conciertos en el Auditorio Nacional, los días 7 y 8 de noviembre.

"Nuestros primeros Auditorios, mucha música, familia, invitados que también son familia y, sobre todo, toda una ´peda-noche´sanadora", escribió en su cuenta de Instagram.

