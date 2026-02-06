Soraya Montenegro, la terrible villana de María la de Barrio y que ha sido popularizada a través de memes, estará en el Super Bowl del próximo domingo enfrentándose a la nominada al Oscar, Melissa McCarthy.

La propia Itatí Cantoral, quien le dio vida a la antagónica en 1995, ha sido quien ha retomado al personaje para atacar a McCarthy ("Damas en guerra" y "Chicas armadas y peligrosas") en un anuncio para una marca de cosméticos que se proyectará luego de la presentación del medio tiempo de Bad Bunny.

En el comercial, el personaje de McCarthy busca aprender español para entender las canciones del cantante puertorriqueño y es justo cuando irrumpe el de Itatí.

Lee también: Intrusión en la vida privada de Elton John; juicio reúne a siete celebridades, incluido el príncipe Enrique

Se estima que el Super Bowl será visto por más de 127 millones de televidentes alrededor del orbe.

“Ha sido un personaje (Soraya) que me ha dado satisfacciones, que ya no es mío, sino del público y a todo el mundo le causa carcajadas desde hace años y ahora me he llevado con Melissa. No puedo decir qué pasa, hay que verlo, pero creo se van a divertir”, dice Itatí a EL UNIVERSAL.

En los últimos días se adelantaron clips del anuncio en redes sociales, observándose que se toca el género de la telenovela, donde Itatí tiene una amplia trayectoria.

Lee también: Maribel Guardia llama a frenar calumnias y pide respeto por la memoria de su hijo Julián Figueroa

“La telenovela nos caracteriza como cultura mexicana y ahora lo americanos quisieron dar un universo que nos une. Se quería poner en alto a la sangre latina, la voz latina, creo es importante ahora que hay lugares (en EU) donde se prohíbe hablar español, porque si lo haces te acusan con el ICE (antimigratoria)”, considera.

Su relación con la estrella hollywoodense, comenta Itatí, fue buena y agradable.

Lee también: Mariah Carey, Bocelli, Pausini y la herencia italiana brillaron en la inauguración de Milano Cortina 2026

“Melissa es alguien comprometida socialmente y adora a los latinos. El anuncio lo grabamos hace dos semanas en Los Ángeles”, abunda.

Itatí ahora se encuentra en temporada del monólogo "Juicio a una zorra" en La Teatrería de la Ciudad de México, que hará gira.