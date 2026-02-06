Más Información

Fallece Marcela Romero, pionera de la narración oral y formadora de generaciones

Fallece Marcela Romero, pionera de la narración oral y formadora de generaciones

Vibra la escena cultural en la semana del arte

Vibra la escena cultural en la semana del arte

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Soraya Montenegro, la terrible villana de y que ha sido popularizada a través de memes, estará en el del próximo domingo enfrentándose a la nominada al Oscar, Melissa McCarthy.

La propia , quien le dio vida a la antagónica en 1995, ha sido quien ha retomado al personaje para atacar a McCarthy ("Damas en guerra" y "Chicas armadas y peligrosas") en un anuncio para una marca de cosméticos que se proyectará luego de la presentación del medio tiempo de.

En el comercial, el personaje de McCarthy busca aprender español para entender las canciones del cantante puertorriqueño y es justo cuando irrumpe el de Itatí.

Lee también:

Se estima que el Super Bowl será visto por más de 127 millones de televidentes alrededor del orbe.

“Ha sido un personaje (Soraya) que me ha dado satisfacciones, que ya no es mío, sino del público y a todo el mundo le causa carcajadas desde hace años y ahora me he llevado con Melissa. No puedo decir qué pasa, hay que verlo, pero creo se van a divertir”, dice Itatí a EL UNIVERSAL.

En los últimos días se adelantaron clips del anuncio en redes sociales, observándose que se toca el género de la telenovela, donde Itatí tiene una amplia trayectoria.

Lee también:

“La telenovela nos caracteriza como cultura mexicana y ahora lo americanos quisieron dar un universo que nos une. Se quería poner en alto a la sangre latina, la voz latina, creo es importante ahora que hay lugares (en EU) donde se prohíbe hablar español, porque si lo haces te acusan con el ICE (antimigratoria)”, considera.

Su relación con la estrella hollywoodense, comenta Itatí, fue buena y agradable.

Lee también:

“Melissa es alguien comprometida socialmente y adora a los latinos. El anuncio lo grabamos hace dos semanas en Los Ángeles”, abunda.

Itatí ahora se encuentra en temporada del monólogo "Juicio a una zorra" en La Teatrería de la Ciudad de México, que hará gira.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Así respondió José Manuel Figueroa a las acusaciones de Imelda Tuñónpor presgunto abusó a Julián Figueroa. Foto: Instagram @imetunon / Archivo Universal / Agustín Salinas / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre José Manuel Figueroa? Sus declaraciones desatan polémica

Violinista de Nodal causa revuelo con look rojo tras ser supuestamente “silenciada” por los Aguilar. Foto: TikTok

Violinista de Nodal causa revuelo con look rojo tras ser supuestamente “silenciada” por los Aguilar

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]