Este 12 de diciembre se cumplirán nueve años de la inolvidable interpretación de Itatí Cantoral de "La Guadalupana" pues, cada año, sus fans le recuerdan aquella ocasión en que, al homenajear a la Virgen de Guadalupe, arrastró las palabras de tal forma que, muchos sugirieron que se encontraba en estado de ebriedad y, ahora, es su hermano José quien revela el motivo por el que esa versión le gusta más que cuando la actriz la canta con buena afinación.

Con los años, la actriz y cantante ha sabido tomar con buen humor el episodio que la puso en el foco y por la que, por mucho tiempo, fue criticada, debido a que se llegó a decir que se encontraba bajo los influjos del alcohol durante su homenaje a la "Morenita del Tepeyac".

Pero ni las criticas impidieron que, en 2023 y 2024, Itatí volviera a la Basílica de Guadalupe para honrar a la virgen en su día.

El año pasado, fue la propia Cantoral quien bromeó con lo sucedido, cuando invitó a sus seguidores a ver la transmisión especial de TV Azteca por el 12 de diciembre, comprometiéndose a no desafinar otra vez.

"No se pueden perder ´Las mañanitas´ para la Virgen de Guadalupe y, se los prometo, no voy a cantar ´La Guadalupanaaa, La Guadalupanaaa, bajó al Tepeyac´, entonó, imitándose a sí misma.

Ahora, es José Cantoral, quien no sólo recuerda el episodio que provocó que su hermana fuera tema de conversación, sino que afirmó que, para su gusto, esa ha sido la mejor versión que Itatí ha interpretado del famoso tema.

Esto debido a que le trajo grandes beneficios a su carrera pues, no hay 12 de diciembre, en que su nombre se convierta en tendencia por el recuerdo que dejó aquel momento, como reveló el compositor.

"Son de esos tropiezos que se convierten en una bendición, si ella hubiera cantado muy lindo ´La Guadalupana´, no hubiera pasado absolutamente nada, ella convirtió un error en una cosa maravillosa, que la gente celebra, que la gente bromea", explicó.

Por su parte, Roberto, el más grande de los hermanos Cantoral, bromeó, afirmando que, cada que se acerca la fecha, le aconseja a Itatí afirnarse.

"Díganle que, ahora, sí cante bien".

Pero estos comentarios no afectan a su hermana, pues como el mismo expresó al matutino, ella contesta con el mejor humor posible.

"Ella me dijo que quiso hacer un homenaje a Alex Lora y cantar ´La Guadalupana´ estilo el Tri, le digo ´mijita, te salió más al estilo tequila que al Tri´".

Más serio, celebró:

"Ha sido un momento de ella muy importante, una gran Guadalupana además, la familia somos Guadalupanos, qué bueno que participa cada año; ella lo capitalizó de manera positiva".

