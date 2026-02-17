Aunque Rafael Amaya volverá a encabezar la historia como Aurelio Casillas, la décima temporada de "El señor de los cielos" llegará marcada por ausencias importantes dentro de la dinastía del narcotraficante.

En la nueva entrega, que comenzará grabaciones en los próximos días, Iván Arana, quien da vida a Ismael Casillas en "Dinastía Casillas", no formará parte del proyecto. Fue el propio actor, de 38 años, quien confirmó la noticia a través de un video publicado en Instagram.

“No sé qué vaya a pasar (con el personaje); por lo menos yo, como actor, no voy a interpretar a Ismael. No sé si habrá otro actor que lo haga, todo es posible también, cosa que entendería”, expresó.

Arana aprovechó el mensaje para felicitar a Amaya por su regreso a la serie, luego de que en 2024 se despidiera del personaje tras casi 11 años de interpretarlo. En aquel momento, el protagonista declaró a la revista People que estaba listo “para un nuevo capítulo en mi carrera”.

Iván Arana también se dijo satisfecho por haber cumplido con las expectativas del público durante su paso por la historia.

Iván Arana en nuevos proyectos

De manera paralela, Arana inició grabaciones de la telenovela "Hermanos coraje", una producción de TelevisaUnivisión que se realiza en México y en la que comparte créditos con Sofía Castro, Brandon Peniche y Emilio Marcos.

La nueva temporada de "El señor de los cielos"

De acuerdo con Telemundo, la décima temporada regresa a la esencia original de la saga, presentando a Aurelio Casillas como un hombre capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de controlarse a sí mismo.

El personaje volverá decidido a recuperar el poder y vengar a su familia, aunque ese impulso también marcará el inicio del colapso de su imperio. En esta etapa, además, Rafael Amaya asumirá por primera vez el rol de productor ejecutivo de la serie.

