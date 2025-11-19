Carmen Aub, actriz de "El Señor de los Cielos", ha hecho un llamado para recibir apoyo económico para su hija Lu, quien enfrenta una condición auditiva.

En septiembre, poco después del nacimiento de su pequeña, la actriz compartió que, junto a su esposo, el artista Iván Sikic, atravesaron momentos difíciles por el diagnóstico de sordera moderada a severa de la bebé. Sin embargo, este desafío también los ha motivado a buscar todas las herramientas posibles para brindarle un mejor futuro, incluso si eso implica mudarse de Miami, donde la actriz ejerce su carrera.

En entrevista con TV y Notas, Carmen recientemente reveló que se mudarán a Nueva York, ya que allí encontrarán acceso a mejores recursos médicos. "Nos vamos a tener que mudar (...) porque allá están los seguros médicos y toda la ayuda que podamos conseguir. Además, hay una comunidad mucho más grande de personas sordas", explicó.

Lu, hija de Carmen Aub, padece sordera. Foto: Instagram oficial.

La actriz también destacó que ser actor no significa ser millonario. A pesar de su profesión, enfrentan un desafío económico considerable y han tenido que buscar apoyo en varios lugares: "pero aun así no es como que yo tenga la vida resuelta y me sobra", confesó.

Este cambio de residencia también implica que Carmen se aleje temporalmente de su carrera y de su familia.

La actriz se sinceró sobre lo difícil que ha sido escuchar a personas minimizar la situación de su hija diciéndole que “podría haber sido peor”. Recordó que, si bien entiende esa intención de consuelo, ella pensaba: “Tampoco quisiera estar viviendo esta situación”. Aun así, reconoció sentirse afortunada por poder ofrecerle a su bebé lo mejor y tener la posibilidad de mudarse para buscar ayuda del gobierno.

En cuanto a su experiencia como madre, Carmen encontró mucho apoyo en su esposo Iván, con quien comparte la misma visión para el bienestar de su Lu "En muchos momentos todavía, aunque ahora menos, me enojo con la vida, porque si de por sí la maternidad ya trae muchos retos y es un proceso de adaptación, de reencontrarnos como mujeres en este nuevo rol, además tengo que lidiar con ir al audiólogo, otorrinolaringólogo... Son muchas cosas que, en otra situación, una mamá primeriza como yo no tendría que estar viviendo, y de ahí viene el enojo”, dice.

Carmen Aub le dio la bienvenida a Lu en Julio. Foto: Instagram oficial.

Actualmente, Carmen espera saber si su hija es candidata a un implante coclear, un dispositivo que permite a las personas con sordera profunda o severa percibir sonidos al estimular directamente el nervio auditivo. Mientras tanto, continúan realizando estudios genéticos para entender la causa de la sordera de Lu y buscan fundaciones y asociaciones que puedan apoyarlos.

La condición de Lu

Lu utiliza audífonos que le permiten acceder al 55-60% del lenguaje hablado. Sin embargo, aún hay sonidos que no puede percibir y, en el futuro, necesitará terapia de habla y lectura de labios para mejorar su capacidad de comunicación.

La sordera moderada a severa afecta principalmente uno de los oídos, lo que implica que Lu no puede escuchar ciertos sonidos y frecuencias. "Por ejemplo, puede escuchar el ladrido de un perro, pero no algunas voces humanas", explicó Carmen.

A lo largo de estos meses, Carmen ha compartido su experiencia públicamente con el fin de ayudar a otros padres que puedan estar pasando por una situación similar y para aumentar la conciencia sobre la discapacidad auditiva.

