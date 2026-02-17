Nicki Minaj sigue mostrando públicamente su apoyo a Donald Trump y, como parte de las celebraciones del Día de los Presidentes en EU, la rapera compartió una serie de imágenes, creadas con Inteligencia Artificial, en donde aparece junto al republicano.

Vestidos con jerseys de satén rosado y contando manojos de dólares, arriba de un automóvil de lujo, así es como la IA representó la imagen de Minaj y Trump juntos en un post que la cantante compartió con la frase "happy #presidentsday".

Las reacciones, en su mayoría, son negativas y en contra de la intérprete de "Super Bass" y muchos usuarios usaron el mismo patrón de las imágenes, para crear otras escenas en que la cantante y el presidente de EU están acompañados en el vehículo con Jeffrey Epstein, con el que Trump ha sido vinculado estrechamente.

Lee también: Los tuits de Nicki Minaj en contra de demócratas; años atrás mostró preocupación por las políticas de Trump

También hay otra imagen donde Nicky y el republicano aparecen siendo detenidos por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU).

Desde que la cantante, de origen trinitense, mostró su apoyo expreso a Donald Trump perdió popularidad, no sólo entre sus fans, sino también entre sus colegas, pues la cantante ha sugerido que está en contra del flujo de la migración, pese a que ella migró también cuando sólo era una niña, y por mostrar poca tolerancia a la comunidad LGBT+, a la que pertenecen muchos de los que eran sus fans más acérrimos.

Años atrás -durante el primer gobierno de Trump-, Minaj mostró preocupación por las políticas en contra de los migrantes, que separaban a menores de edad de sus familias, ya que equiparaba la situación que ella había atravesado cuando era una niña, motivo por el que sus exseguidores consideran que se conduce de formas incongruentes y erráticas.

Lee también: Nicki Minaj no fue invitada, pero sí mencionada en los Grammy: "sigue en la casa blanca con Donald Trump"

"Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años, no puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me despojen de mis padres a la edad de los cinco años, esto me da mucho miedo, por favor, déten esto, ¿puedes imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños en este momento?", escribió en X, otrora Twitter en 2018.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc