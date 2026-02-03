Más Información

sigue causando controversia, la no para de pronunciarse en contra del Partido Demócrata y de quienes lo respaldan, así como se ha dedicado a refrendar su incondicional apoyo a , pese a que, hace sólo siete años mostró consternación por las medidas antimigratorias del mandatario republicano.

Este domingo, 1° de febrero, la rapera recurrió a su cuenta de X, para expresar su desaprobación acerca de las presuntas tácticas electorales de los demócratas para obtener la aprobación mayoritaria de la población aunque, en realidad, gran parte de los demócratas en el Congreso votaron a favor de una ley que busca la detención y deportación de migrantes.

Sin embargo, en sus tuits, la cantante afirma que lo que los demócratas están buscando es que migrantes sigan estableciéndose en EU para, más adelante, a través de un discurso de aparente apoyo, opten en votar por su partido.

"Están trayendo inmigrantes para que voten, porque ellos incumplieron todas las promesas que hicieron a los afroamericanos y, por ende, ya no pueden contar más con el voto de esa parte de la población", argumentó.

La actual postura de Nicki llama la atención ya que, ella también es migrante, se estableció en Estados Unidos, junto a su familia, luego de dejar su natal Trinidad y Tobago, cuando tenía sólo cinco años, en 1987.

De hecho, en 2018, poco tiempo después de que Trump asumiera su primera investida como presidente (2017 - 2021), época en la que impulsó la deportación masiva de migrantes, la cantante mostró la consternación que le producían esas medidas.

"Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años, no puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me despojen de mis padres a la edad de los cinco años, esto me da mucho miedo, por favor, déten esto, ¿puedes imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños en este momento?".

En esa época, Minaj también cantó, en una de sus conocidas rimas, la frase "island girl, Donald Trump want me go home" (chica isleña, Donald Trump quiere que me vaya a casa".

Ahora, la intérprete de "Anaconda" muestra abiertamente su apoyo al mandatario, apenas el miércoles pasado, 28 de enero, aseveró ser, probablemente, "la fan número uno del presidente", afirmando que su afinidad hacía Trump "no va a cambiar".

