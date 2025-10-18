Más Información

Tras dejar de seguirse en Instagram y algunos comentarios polémicos, vuelven a estar en el centro de las especulaciones sobre su relación.

La modelo, esposa de , fue cuestionada en una reciente entrevista con WSJ Magazine sobre su opinión respecto a que su marca de maquillaje, Rhode, se venda en Sephora, donde también se comercializan los productos de la exestrella de Disney, Rare Beauty. Hailey respondió: “Creo que hay espacio para todos”.

Durante la entrevista, la también bailarina no mencionó directamente a Gómez; sin embargo, agregó de forma sutil: “No siento competencia con personas que no me inspiran”, lo que llevó a algunos fanáticos a interpretar sus palabras como un comentario dirigido hacia la ex de Justin.

Posteriormente, cuando el entrevistador le preguntó si le preocupaba que los compradores de Sephora compararan ambas marcas, su publicista le indicó que no respondiera. “Siempre es molesto que te enfrenten con otras personas. Yo no pedí eso”, señaló Hailey.

La modelo añadió que le resulta incómodo que la comparen con otros, ya que no pidió esa situación y muchas veces las personas inventan historias en su mente, pero no le corresponde a ella cambiar esa percepción.

Los representantes de Hailey aseguraron a PageSix que sus declaraciones no estaban dirigidas a Selena Gómez.

Durante el mes en que Selena se casó con Benny Blanco, los usuarios notaron que ambas ya no se seguían mutuamente en Instagram, luego de haber tenido un acercamiento en 2023. Además, Hailey había dado “like” a la publicación de la boda de Gómez.

Selena Gómez responde

Luego de los comentarios de Hailey sobre no sentirse inspirada por otras marcas de belleza, Selena salió en defensa de la modelo.

Ayer 17 de octubre por la noche, publicó un mensaje en Instagram, que eliminó rápidamente, donde pidió a sus seguidores que “dejen a la chica en paz”.

Agregó que Hailey podía decir lo que quisiera, ya que eso no afectaba su vida: “Se trata más de relevancia que de inteligencia. Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos. Y ojalá todos podamos parar ya”.

Selena y Hailey han estado bajo la lupa de la especulación mediática desde 2010, poco después de que Justin Bieber terminara su relación con la actriz de "Only Murders in the Building".

