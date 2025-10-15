Justin Bieber volvió a conquistar internet, esta vez por su gusto por la música regional mexicana. Durante un evento en Los Ángeles, el cantante canadiense fue captado bailando, sonriendo y hasta tocando la tambora junto a una banda sinaloense.

A través de redes sociales circulan videos donde se ve al intérprete de “Baby” disfrutando de la presentación de la Banda Joya Sinaloense, con quien terminó uniéndose para improvisar un número musical en vivo.

Entre los temas que sonaron durante la noche estuvo “Seis pies abajo”, de Banda El Recodo, una de las favoritas del público y del propio Bieber, quien no dudó en seguir el ritmo, demostrando su especial gusto por la música mexicana.

Fuerza Regida sorprende a Justin con un detalle muy mexicano

Uno de los momentos más virales fue cuando Fuerza Regida, una de las agrupaciones más destacadas de los corridos tumbados, se acercó a saludarlo y le regaló una playera de la Selección Mexicana personalizada.

El gesto desató miles de reacciones en redes sociales. Los fans celebraron el acercamiento entre dos mundos musicales aparentemente opuestos: el pop y la música regional mexicana, que durante años se habían mantenido alejados.

El artista recibió el obsequio con una sonrisa y agradeció entre risas, mientras sus amigos aplaudían. “Justin Bieber ya es mexicano honorario”, comentaron usuarios en la red social X.

De acuerdo con medios locales, el encuentro ocurrió durante un evento deportivo en Los Ángeles relacionado con The League, el torneo de baloncesto impulsado por la marca de ropa de Bieber, SKYLARK.

En el evento también estuvo presente el influencer Matthew Espinosa, con quien el cantante disfrutó de la fiesta musical que rápidamente se volvió viral, mostrando su lado más “mexa”.

No es la primera vez que Justin Bieber demuestra su cariño por México. Hace apenas unas semanas, fue captado cantando con un grupo de mariachis durante otro evento deportivo. Sus fans lo ven cada vez más cercano a la cultura latina.