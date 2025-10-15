Más Información

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Arriba Rey de España, Felipe VI a Arequipa, la ciudad natal de Mario Vargas Llosa

Arriba Rey de España, Felipe VI a Arequipa, la ciudad natal de Mario Vargas Llosa

volvió a conquistar internet, esta vez por su gusto por la música regional mexicana. Durante un evento en Los Ángeles, el cantante canadiense fue captado bailando, sonriendo y hasta tocando la tambora junto a una banda sinaloense.

A través de redes sociales circulan videos donde se ve al intérprete de “Baby” disfrutando de la presentación de la Banda Joya Sinaloense, con quien terminó uniéndose para improvisar un número musical en vivo.

Entre los temas que sonaron durante la noche estuvo “Seis pies abajo”, de Banda El Recodo, una de las favoritas del público y del propio Bieber, quien no dudó en seguir el ritmo, demostrando su especial gusto por la música mexicana.

Lee también

Fuerza Regida sorprende a Justin con un detalle muy mexicano

Uno de los momentos más virales fue cuando Fuerza Regida, una de las agrupaciones más destacadas de los corridos tumbados, se acercó a saludarlo y le regaló una playera de la Selección Mexicana personalizada.

El gesto desató miles de reacciones en redes sociales. Los fans celebraron el acercamiento entre dos mundos musicales aparentemente opuestos: el pop y la música regional mexicana, que durante años se habían mantenido alejados.

El artista recibió el obsequio con una sonrisa y agradeció entre risas, mientras sus amigos aplaudían. “Justin Bieber ya es mexicano honorario”, comentaron usuarios en la red social X.

Lee también

De acuerdo con medios locales, el encuentro ocurrió durante un evento deportivo en Los Ángeles relacionado con The League, el torneo de baloncesto impulsado por la marca de ropa de Bieber, SKYLARK.

En el evento también estuvo presente el influencer Matthew Espinosa, con quien el cantante disfrutó de la fiesta musical que rápidamente se volvió viral, mostrando su lado más “mexa”.

No es la primera vez que demuestra su cariño por México. Hace apenas unas semanas, fue captado cantando con un grupo de mariachis durante otro evento deportivo. Sus fans lo ven cada vez más cercano a la cultura latina.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”. Foto: AP

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora. Foto: Tiktok

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys. Foto: EFE/AFP

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys

Ex de Justin Trudeau rompe el silencio tras las fotos con Katy Perry: “A veces olvidamos que nada de lo que amamos debe conservarse”. Foto: AP/AFP

Ex de Justin Trudeau rompe el silencio tras las fotos con Katy Perry: “A veces olvidamos que nada de lo que amamos debe conservarse”

Elizabeth Hurley. Foto: AP

Elizabeth Hurley muestra cómo llevar un “sexy” traje de baño animal print a los 60 años