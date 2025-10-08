Francia Raisa, quien en 2017 donó un riñón a Selena Gómez como parte del tratamiento que la cantante enfrenta por lupus, no acudió a la reciente boda de la artista con Benny Blanco, celebrada en California. Su ausencia desató especulaciones sobre un posible distanciamiento, aunque la también actriz decidió aclarar los rumores.

Durante una entrevista con la reportera Magaly Ortiz, Raisa fue cuestionada acerca de las versiones que aseguraban que estaba molesta con Gomez por fumar después de la cirugía.“Lo que me estás preguntando es un sinsentido que ha circulado en los medios; hay demasiados rumores. Yo nunca he dicho nada”, respondió.

La actriz explicó que, cuando comenzaron a difundirse esos comentarios, ni siquiera estaba al tanto de ellos, y añadió que solo ambas saben lo que realmente sucede: “Quizá algún día lo abordemos”, concluyó.

Un gesto que marcó su amistad

Tras el trasplante, Selena compartió una emotiva fotografía en redes sociales en la que ambas aparecían tomadas de la mano desde sus camas de hospital. En el mensaje, la intérprete expresó su gratitud hacia Raisa:“Me dio el regalo y el sacrificio más grande al donarme su riñón. Soy increíblemente afortunada. Te amo muchísimo, hermana”.

De la distancia a la reconciliación

Los rumores de una separación surgieron en 2022, cuando Gomez declaró en una entrevista con Rolling Stone que su “única amiga en la industria” era Taylor Swift, lo que generó sorpresa entre sus seguidores. Raisa reaccionó escribiendo “interesante” en una publicación de Instagram sobre la nota, aunque poco después eliminó el comentario.

Tiempo más tarde, en 2023, Selena volvió a referirse a Raisa como su “mejor amiga”, dando a entender que habían superado sus diferencias.

Ese mismo año, el padre de Francia, Renán Almendárez Coello, declaró en una entrevista que su hija y la cantante habrían tenido un desacuerdo relacionado con el consumo de alcohol de Gomez.“Hay una diferencia cuando Selena bebe”, dijo en Primer Impacto. “Francia le recordó que no le dio el riñón para que saliera a beber”.

“Estoy feliz por ella”

A pesar de los rumores, Raisa aseguró recientemente que se alegra por el momento que vive su amiga: “Ella tiene su vida, ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”, expresó.

