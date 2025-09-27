Más Información

se unieron en matrimonio este fin de semana durante una ceremonia privada en Santa Bárbara, California.

Para la ocasión, la exestrella de Disney deslumbró con un vestido ceñido al cuerpo con escote halter, caracterizado por dejar los hombros y brazos al descubierto, con tirantes que se atan detrás del cuello y una espalda parcialmente descubierta.

Según Vogue, el diseño de la firma de lujo Ralph Lauren también resaltó por sus elegantes pliegues y una falda larga. Las imágenes del atuendo fueron compartidas por la propia Selena en su cuenta de Instagram la tarde del sábado 27 de septiembre, poco después del esperado “sí, acepto”.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

En las románticas postales, donde la pareja aparece besándose, sonriendo con ternura y tomados de la mano, se distinguen además delicados detalles de encaje en el cuello del vestido. Gómez optó por llevar el cabello corto con ondas al estilo Hollywood, look que ha lucido en diversas alfombras rojas, y lo complementó con aretes de diamantes y un discreto ramo de flores blancas.

Benny Blanco vistió un clásico esmoquin de inspiración retro con corbatín blanco, también de Ralph Lauren.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Más 170 invitados en la boda

Aunque la pareja intentó mantener los detalles de la boda bajo reserva, se reveló que la celebración tuvo lugar en el Sea Crest Nursery, frente a más de 170 invitados entre los que destacaron Ed Sheeran, Paris Hilton y Taylor Swift. El evento contó con estrictas medidas de seguridad para proteger la experiencia, que incluyó banquete, baile y otras sorpresas.

Los asistentes recibieron elegantes invitaciones grabadas en relieve, convocándolos a la ceremonia programada a las 15:00 horas.

