Más Información

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

La nueva era de la ignorancia

La nueva era de la ignorancia

“Después de las ausencias”, una obra sobre las desapariciones forzadas en México

“Después de las ausencias”, una obra sobre las desapariciones forzadas en México

INBAL solicitó al Dolores Olmedo registrar obras con declaratoria de monumento artístico 

INBAL solicitó al Dolores Olmedo registrar obras con declaratoria de monumento artístico 

Covarrubias conquista a más de 300 mil personas; su exposición en Cultura Banamex rompe récord de visitas

Covarrubias conquista a más de 300 mil personas; su exposición en Cultura Banamex rompe récord de visitas

Suprema Corte de Justicia determina que obras hechas con IA no pueden registrarse con derecho de autor

Suprema Corte de Justicia determina que obras hechas con IA no pueden registrarse con derecho de autor

Las campanadas nupciales ya rodean a , quienes están a semanas de contraer matrimonio. Según medios estadounidenses, el día especial llegará en septiembre.

Para celebrar su despedida de soltera, Selena eligió la playa de Los Cabos, México, rodeada de amigas muy cercanas.

Selena Gómez llegó al país junto a sus amigas más cercanas. Foto: Instagram oficial.
Selena Gómez llegó al país junto a sus amigas más cercanas. Foto: Instagram oficial.

A través de su cuenta de Instagram compartió imágenes exclusivas del momento; sin embargo,, quien recientemente se comprometió con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, no estuvo presente.

A su llegada, la cantante fue recibida por un mariachi, mientras que algunos invitados portaban máscaras de papel con el rostro de Blanco.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

Durante la celebración, la cantante lució varios atuendos llamativos: un vestido blanco de perlas con velo de novia para la cena y un discreto bikini para disfrutar de la arena y el mar.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

La travesía incluyó un paseo en yate con margaritas y copas de fruta rallada, además de letreros con la inscripción “MRS Levin” que decoraban el ambiente.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

¿Dónde se celebrará la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

La boda de Selena y Benny se llevará a cabo en Montecito, California, y se espera que sea un evento de dos días. La protagonista de “Only Murders in the Building” anunció su compromiso en diciembre de 2024, acompañando la noticia con tiernas imágenes y la frase: “La eternidad comienza ahora”.

Lee también:

Durante los meses siguientes, la pareja mantuvo en secreto los preparativos, señalando que no tenían prisa por casarse y que sus proyectos profesionales también requerían atención. Selena aseguró que en su boda no seguirán algunos tradicionalismos, como el baile de pareja, debido a su carácter tímido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares. Foto: AFP / AP

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO. Foto: The Grosby Group / (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y se tatúa con su "príncipe" Cibad Hernández. Foto: Cibadoficial11 / IG

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y tatúa su romance con su "príncipe" Cibad Hernández. ¿Quién es?

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks. Foto: EFE

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks