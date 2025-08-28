¡Bienvenidos al nuevo episodio de Línea de Fondo!

Un fracaso más de los clubes de la Liga MX en este extraño torneo que es la Leagues Cup. ¿Vale la pena seguir exhibiendo a los equipos mexicanos de esa forma? ¿O realmente estamos viendo en vivo y a todo color como la MLS está rebasando por la izquierda a nuestras escuadras de la liga mexicana?

Una vez más, el Gato Ortiz genera polémica al marcar el clásico ¡"Penal para el Américaaaaaa"! ¿Pura coincidencia o sospechosismo justificado?

También charlamos sobre la cantadísima llegada de Checo Pérez a Cadillac, que vuelve a emocionar al publico mexicano.

Y por supuesto, antes del inicio de la NFL, no pudimos evitar mencionar el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. ¿Estarán todos contentos en los Kansas City Chiefs?