Congreso de Perú aprueba la destitución de la presidenta Dina Boluarte

Asesinan a hombre argentino que conducía una camioneta de alta gama tras intento de asalto en la MH

Fiscalía de Jalisco reactiva dos denuncias antiguas contra Omar Bravo; asegura que administración pasada las archivó

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Un automovilista perdió la vida tras resistirse a un intento de asalto mientras circulaba por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Daniel Garza, .

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, la víctima conducía una camioneta de alta gama e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptada por dos hombres armados que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

Al resistirse al robo, los agresores dispararon en al menos tres ocasiones contra el conductor, quien perdió el control del vehículo y murió en el lugar a consecuencia de las heridas. Tras la agresión, los responsables huyeron a pie y utilizaron un puente peatonal que cruza hacia la zona del para escapar.

Elementos de la SSC, acudieron al lugar arribaron al sitio y acordonaron la zona mientras se solicitaba la presencia de los servicios periciales cerca del bosque de chapultepec. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arribaron al sitio y acordonaron la zona mientras se solicitaba la presencia de los servicios periciales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina llevó a cabo el levantamiento de los indicios balísticos y ordenó el traslado del cuerpo al Ministerio Público local, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

