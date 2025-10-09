Un hombre perdió la viday un joven resultó herido tras ser atacados a balazos mientras circulaban a bordo de un automóvil en calles de la colonia Juventino Rosas, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada por sus vecinos como Alejandro, alias “La Araña”, de aproximadamente 60 años de edad. Según testigos, un sujeto que viajaba en una motocicleta se le emparejó y abrió fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Versiones policiacas señalan que “La Araña” se dedicaba a la compra y venta de automóviles y que, en días recientes, habría recibido amenazas relacionadas con el cobro de “derecho de piso”.

Durante el ataque, un joven de 25 años, quien presuntamente era hijo del ahora occiso y viajaba en el asiento del copiloto, resultó lesionado por impactos de arma de fuego. Fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica.

El agresor intentó huir a bordo de la motocicleta, pero fue alcanzado y detenido metros más adelante gracias a la rápida movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En el lugar del ataque, personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina realizó las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de casquillos percutidos y el traslado del cuerpo al anfiteatro ministerial.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil exacto de la agresión.

