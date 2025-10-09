Más Información
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un automovilista que presuntamente atropelló a un policía en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando el uniformado realizaba labores de seguridad y vigilancia en la puerta 8 de la Terminal 1. En ese momento, el agente le pidió al conductor de un vehículo blanco que se retirara del sitio, ya que estaba prohibido estacionarse en esa zona.
Sin embargo, el automovilista ignoró las indicaciones del oficial. Ante la negativa, el policía le informó que sería acreedor a una infracción, momento en el que el conductor aceleró su vehículo y lo atropelló.
Compañeros del agente, que también realizaban labores en el lugar, actuaron de inmediato y lograron detener al presunto responsable. El sujeto fue informado de sus derechos y trasladado, junto con el automóvil involucrado, ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención médica al oficial lesionado, quien fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico superficial, sin requerir traslado hospitalario.
AICM confirma el hecho
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó del hecho y detalló que el oficial resultó con contusiones diversas, por lo que recibió atención médica inmediata.
El AICM reiteró su colaboración con las autoridades competentes para garantizar la seguridad en las zonas de acceso vehicular.
