La pintora Jimema García Álvarez-Buylla, hija de María Elena Álvarez-Buylla exdirectora de Conahcyt, compartió para una revista de arquitectura cómo es el interior de su estudio de arte, ubicado en el mismo terreno donde vive la exfuncionaria.

El estudio fue diseñado por Estudio MMX, una oficina de arquitectura ubicada en la ciudad y especializada en “procesos de diseño para la diversidad de escalas del territorio”. El despacho ha ganado premios como el dezeen award 2023 y fue finalista de este mismo premio en 2024.

En entrevista, García Álvarez-Buylla explica que heredó la pasión por las plantas de su madre, quien es bióloga especializada en la botánica y biología evolutiva.

“Nuestras casas reflejan eso. Mi madre y yo literalmente nos encontramos en el jardín que está entre nosotras”, dijo la artista a la publicación.

El inmueble de dos niveles es descrito como alto, geométrico, donde los ladrillos color arena son los protagonistas, junto con la vegetación del jardín.

“El objetivo de este proyecto siempre fue estar cerca de mi mamá, a quien cuidaré algún día, mientras creo mi propio espacio”, concluyó la artista, quien destacó su fascinación por cómo el diseño puede tener un rol en las relaciones íntimas.

El artículo sobre el estudio de García Álvarez-Buylla causó controversia en redes sociales, pues usuarios contrastaron el lujoso espacio con el discurso que austeridad que predicó la directora de Conahcyt durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López-Obrador. Ante las críticas, la hija de la funcionaria eliminó su cuenta de Instagram.

