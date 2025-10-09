Más Información

El colectivo coreano Jajack Movement presentará su pieza “Samsara of Blossom” en la Ciudad de México como parte del que conforma la edición número 53 del FIC.

El colectivo Jajack Movement, dirigido por Yumi Kim, se conforma por varias generaciones de bailarines de danza tradicional y lo caracteriza la exploración de lo multidisciplinario.

“Samsara of Blossom” conjunta visuales en 3D, el concepto de reencarnación, la estética y filosofía de la Dinastía Joseon (especialmente el Yun-hwae-mae, la creación de ciruelo con cera de abeja) y el “Tam-Mae-Do”, texto del filósofo Kim Si-seup.

En la Ciudad de México, la obra se presentará en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB) el 11 de octubre, a las 20:00 horas; en Guanajuato será el 14 y 15 de octubre en el Auditorio del Estado, a las 20:00 horas.

