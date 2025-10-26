Entre gritos de “¡Presidente, presidente!”, Las mañanitas y mucha cumbia, es como el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego celebró sus 70 años de vida, con una fiesta multitudinaria, en la cual abrió espacio para hacer crítica política y mandarle un mensaje a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Yo le quiero decir el día de hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, le quiero decir mirándola de frente, que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de clientes en Elektra y cinco millones de clientes en Total Play y para garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del grupo, ya queremos terminar con esto y queremos pagar”, dijo Ricardo Salinas.

El presidente del Grupo Salinas explicó que tiene 19 años luchando contra el gobierno por unos impuestos que no tiene porqué pagar, ya que no tienen razón de ser y además buscan que los pague doble.

Lee también Grupo Salinas reitera disposición al diálogo con acreedores de EU; pide evitar prolongar el proceso

“Han querido vender la idea de que yo no pago impuestos, cosa más falsa, yo pago muchísimo de impuestos y nuestras empresas mucho más, 285 mil millones de pesos en los últimos cinco años”.

Es por eso que el día de hoy ha hecho público dos documentos, uno escrito dirigido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde está solicitando que le informen cuánto tiene que pagar, para en menos de 10 días liquidar este adeudo; y además una carta enviada a la presidenta de la República hace un año, donde le hace de su conocimiento su intención de cumplir con el convenio de pago.

“Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, yo quiero pensar que el gobierno también tiene cosas que hacer más importantes, que andar persiguiendo a un empresario que está trabajando todos los días para sacar adelante a sus clientes y a sus empleados. Para el gobierno lo que nos van a cobrar representa dos días de gasto, es decir, 50 mil millones, para nosotros es muchísimo dinero, pero aun así estoy dispuesto a hacer este esfuerzo, para darle la vuelta a la página y poder dedicarnos a otra cosa”.

El empresario reunió a más de 22 mil personas en la Arena CDMX. Foto: Grupo Salinas

Lee también Fox respalda a Salinas Pliego en su posible aspiración presidencial; es “un buen gallo, candidato ciudadano”, dice

Salinas Pliego mandó un cuestionamiento a la presidenta, en el cual le pregunta si su intención es que pague o destruir al Grupo Salinas, señalando que es bien sabido que su visión de nación no es la misma de él.

“¿Por qué me ataca su gobierno? Pues para distraernos de todo lo que están haciendo mal y mal manejado en México, eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema principal? Los criminales están desbocados e impunes y nosotros indefensos. Proyectos faraónicos inservibles, en vez de tapar los baches que hay millones de ellos por las calles, en lugar de arreglar el drenaje para evitar inundaciones y enfermedades, increíbles acusaciones de corrupción, que no se investigan, ni se castigan, de eso es lo que nos quieren distraer”.

Una fiesta por todo lo alto

La Arena Ciudad de México se convirtió en un enorme salón de fiestas, donde Ricardo Salinas Pliego agasajó a sus sobrinos con una reunión amenizada por Myst, Cumbia Machine y Carlos Rivera, quienes ofrecieron un repertorio que fue de lo romántico a lo más bailable para esta ocasión.

Lee también La operación anti-Salinas Pliego

Eran alrededor de las 18 horas cuando el festejado arribó a su fiesta, que llevó por título Festeja los 70 del tío Richie; quien iba acompañado por su esposa María Laura Medina de Salinas, sorprendiendo a toda la gente que todavía estaba en el vestíbulo esperando pasar al foro principal, ya que entró caminando por la puerta principal, como cualquiera de los ahí presentes.

Los encargados del evento fueron Tábata Jalil y Mauricio Barcelata, quienes explicaron que no era sólo una fiesta de cumpleaños, también era una celebración a la libertad. La fiesta comenzó cuando los miembros de Myst subieron al escenario,en esta ocasión trajeron su espectáculo A puro dolor, que está compuesto por grandes clásicos del regional mexicano, como Nunca voy a olvidarte, Desvelado, Dos mujeres un camino, Vete ya, Un hombre normal, entre otras.

También el pop tuvo cabida en esta parte del show, con canciones que están en los set list de muchos adoloridos, como Tú de qué vas, Hacer el amor con otro, Te amaré, Ay amor, Rata de dos patas, Tu falta de querer, etcétera. A lo largo de casi una hora, el elenco de este show llevó al público de la balada a la cumbia texana sin dificultad alguna, ya que no sólo cuentan con el talento, también con un grupo de músicos que dominan casi cualquier género.

El empresario reunió a más de 22 mil personas en la Arena CDMX. Foto: Grupo Salinas

Lee también Sheinbaum responde a quienes dicen “disfruten lo votado” a damnificados por lluvias; llama a Salinas Pliego a pagar impuestos

Cumbia Machine, que arrancó con un clásico La boa, que fue interpretada por Víctor García, Mía Rubín, Litzy, La Única Internacional Sonora Santanera, La Original Sonora Dinamita, Ely Guerra, Fela Domínguez, Sandra Echeverría y Lupillo Rivera, quienes se encargaron de poner más movimiento a la celebración.

Litzy fue la primera en quedarse sola en el escenario, para interpretar la nostálgica Luces de Nueva York. Le siguió Ely Guerra quien ofreció una versión muy sensual de Pasito Tun Tun. Quien trajo a Sonia López al escenario fue Sandra Echeverría, con la interpretación que hizo de Tu voz.

Llegó el turno de Víctor García y La Sonora Dinamita con La cadenita, entonces sí la pista se abrió, por decirlo de alguna manera, porque muchos se levantaron a bailar; la agrupación siguió en el escenario para cantar una cumbia que hizo éxito Margarita, la diosa de la cumbia, Escándalo; y claro está no pudo faltar Mi cucú, para lo cual invitaron a Lupillo Rivera al escenario, quien demostró que la cumbia se le da muy bien.

Lee también Sheinbaum: Ni Salinas Pliego ni sus representantes se han acercado para pagar sus impuestos; “no es de un día a otro”, dice

Mía Rubín y Ely Guerra compartieron el escenario para interpretar Qué bello, cada una con su estilo y mostrando sus mejores pasos. El broche de oro fue ver y escuchar a las dos sonoras tocando juntas, con todos los solistas cantando La vida es un carnaval.

La fiesta tuvo su acto final con la actuación de Carlos Rivera, quien tuvo sus inicios en las filas de TV Azteca. En cuanto el cantante salió a escena, todas las “riveristas”, como él llama a sus fans, se hicieron sentir en el lugar, porque en cada movimiento qué él hacía mientras cantaba Gracias a ti, las hizo gritar de emoción.

“Feliz cumpleaños querido Ricardo, con todo cariño”, expresó Carlos a manera de saludo y siguió con el tema Me muero. Después Carlos comentó lo mucho que aprecia a Ricardo Salinas y a su esposa, con quien el empresario está festejando 24 años de matrimonio, por lo cual esa noche le cantaría al amor y dio paso a un repertorio que incluyó temas como Otras vidas, ¿Qué significa el amor?, Digan loque digan, entre otras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft