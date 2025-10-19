Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

vivió este domingo su primera noche de eliminación con más de 33 millones de votos, en la que uno de los granjeros abandonó el reality show de Azteca Uno y perder el gran premio que el conductor, Adal Ramones, finalmente reveló será de 2 millones de pesos para el ganador del programa.

Además, todos los habitantes tuvieron que votar para definir a los peones de la semana, es decir, aquellos que tendrán que dormir en el granero, un lugar inhóspito en el que pasarán frío y apenas contarán con un espacio para dormir y hacer sus necesidades.

Los nominados de la primera semana de La granja VIP eran , César Doroteo y La Bea, que dependían del voto del público para asegurar su permanencia dentro de la competencia y poder vengarse de los que los pusieron en la placa.

Lee también

La dinámica para elegir a los peones fue una votación en la que por grupos cada uno de los granjeros votó por alguno de sus compañeros, los tres con más puntos pasaron al granero, aunque en caso de empate o que el eliminado de esta noche fuera parte de la lista, el capataz, Sergio Mayer Mori, tendría la última palabra, los elegidos fueron Fabiola Campomanes, Jawy, Lola Cortes y Lis Vega.

Todos ellos consiguieron cuatro puntos de parte de sus compañeros, además, Adal Ramones reveló que como dinámica extra, esta semana los peones no contarán con una cama y deberán dormir sobre bultos de paja al menos los primeros días, teniendo la esperanza de conseguir un colchón más adelante.

¿Quién fue el primer eliminado de La Granja VIP?

Carolina Ross se convirtió en la primera eliminada de La granja VIP luego de que no consiguiera el apoyo necesario por parte del público, por lo que ahora tendrá que seguir apoyando a sus compañeros desde su hogar a lo largo de las semanas que quedan.

Además, también puede olvidarse del gran premio de 2 millones de pesos que el granjero que logre ser el último en salir del set de grabaciones se llevará, esto claro más lo que se vaya agregando a lo largo de la competencia en posibles recompensas individuales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL // EFE/EPA/NEIL HALL

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson presume su cambio físico y se luce en ajustado vestido de látex

[Publicidad]