La Traición se ha consumado por primera vez en La Granja VIP de los Famosos, porque Eleazar Gómez decidió salvar a Alfredo Adame y subirá Cuadro de Nominados a Carolina Ross, donde está acompañada por La Bea y César "Teo" Doroteo.

Por primera vez los 16 granjeros pasaron a la zona de la Traición, donde estaban tres banquitos para los nominados y todos los demás se sentaron de frente a ellos, menos Eleazar Gómez quien estaba solo en un costado. Él además de haber ganado la Salvación el día de ayer, también obtuvo el privilegio de usar la Traición para salvar a uno de sus compañeros con riesgo a salir de este reality.

Ese momento llegó cuando Adal Ramones, anfitrión de la gala, le dijo a Eleazar que ese era un momento importante para su estancia ahí, porque una traición podría cambiarlo todo y lo llevaría a hacerse de enemigos; pero cuando él indicara que era momento debía señalar a quién no salvaría.

El primer nombre que dio fue Teo, quien dijo que ya lo esperaba porque desde el domingo estaba nominado, pero Eleazar explicó que fue porque no era justo que Doroteo lo nominara tomando en cuenta cosas que habían sucedido fuera de La Granja VIP.

Después Adal le pidió el nombre del nominado a quien sí iba a salvar, entonces el actor decidió que fuera Alfredo Adame, dejando a Bea en el Cuadro de Nominación. Adame consideró que Eleazar lo salvó porque no lo nominó, ya que no se deja llevar por lo que piensen los demás, porque además no creía que el actor hubiera hecho trampa en el juego para ser capataz.

Gómez explicó que no salvó a Bea, porque cree que ella se podía defender muy bien con su team de afuera, lo que no hizo tan feliz a la influencer. Acto seguido se dio pasó a la elección de un nuevo nominado.

En medio del suspenso Ramones le pidió a Eleazar el nombre del jugador que iba a traicionar, entonces él decidió que fuera Carolina Ross. Ella se levantó y cambió lugar con Alfredo Adame, de quien heredó los votos que llevaba acumulados desde el miércoles hasta el día de hoy, pero Adal le señaló que a partir de ese momento dependía de ella el seguir acumulando puntos.

"Si lo veía venir se los comente a muchos de mis compañeros, siento que soy yo porque desde que lo salvaron sentí una vibra extraña y yo no soy de hacer la barba a nadie", comentó Carolina sobre lo que acababa de suceder.

Eleazar aseguró que eligió a la cantante, porque de alguna manera no se quedaba desprotegida por el fandom de Adame, además de que consideraba que era un buen momento de medirse con el público, porque no tenía nada contra ninguno de los que estaban en el Cuadro de los Nominados.

Llegaron las vacas flacas

Entre las cosas que se abordaron en la gala, fue el desempeño que tuvo esta semana Sergio Mayer Mori como el primer capataz de este reality, actividad que los críticos (Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero) consideraron que lo había hecho muy bien como si tuviera un guion, pero en realidad tenía madera de líder. Pero el mayoral, Tío Pepe, quien es el encargado de La Granja VIP, en un resumen que presentaron, le señaló al hijo de Sergio Mayer que las cosas estaban bien pero que podrían estar mejor.

Pero Adal Ramones tenía un sobre con la calificación que el mayor al hizo sobre el trabajo de todos en La Granja. Cuando se conectó con los granjeros les preguntó que si creían que habían logrado el presupuesto, tanto Fabiola Campomanes como Omahi, aseguraron que sí tenían el 95% del presupuesto; pero en la evaluación el Tío Pepe señaló que problemas con el horario, indisciplina y sobre alimentación de los caballos, por lo que tuvieron una reducción del presupuesto al25%, así que deberán de racionar los alimentos.

Cuando Adal pasó con Sergio Mayer para pedirle su opinión sobre la evaluación, éste destacó que si bien había errores también habían hecho muchas cosas bien, pero que estaba de acuerdo con esa reducción, porque estaba sobrando mucha comida.

