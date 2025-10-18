La Granja VIP: los mejores memes que dejó la noche de traición

Más Información
El pasado viernes 17 de octubre se llevó a cabo la primera "salvación" de la temporada del nuevo reality show en México, La Granja VIP.
Lo que se vivió como una noche de muchas tensiones y suspenso, dejó a 3 "granjeros" nominados esta semana, que corren el riesgo de poder salir de la competencia el próximo domingo 19 de octubre.
Luego de que Eleazar Gómez se coronara como el primer ganador de la salvación y sacara a Alfredo Adame de los nominados, el actor de 39 años llevó a cabo la primera "traición" de la temporada, dejando a Carolina Ross entre los nominados, con La Bea y César "Teo" Doroteo.
Los mejores memes de la noche de traición en La Granja VIP
La noche en la que se llevó a cabo la primera "Traición" en La Granja VIP ha dejado una ola de memes a través de redes sociales.
Los usuarios e internautas han expresado sus más sinceras opiniones, críticas, molestias y elogios al nuevo reality show, y aunque a penas se cumplirá una semana desde su estreno, ya se perciben ciertas tendencias y favoritismos por parte del fandom del programa.
A través de memes los usuarios han expresado que odian la decisión de la producción de haber incluido a Eleazar Gómez al elenco de esta temporada, expresando que ya quieren que salga.
Otros mostraron burla a Sergio Mayer Mori por "no mostrar buen liderazgo" en su semana como capataz.
Asimismo, los usuarios comenzaron a mostrar su apoyo a Bea y Teo, quienes están nominados esta semana.
Muchos internautas dejaron claro que harán todo lo posible por salvar a "La Bea", una de sus participantes favoritas.
Otros festejaron la nueva "era" de la "rivalidad" entre Televisa y TV Azteca, ya que las televisoras están siendo comparadas por sus reality shows.
Por último, ante las críticas por sus diferencia con La Casa de Los Famosos, hubo quienes salieron a defender el formato que tiene La Granja VIP.
