La Granja VIP: los mejores memes que dejó la noche de traición

El pasado viernes 17 de octubre se llevó a cabo la primera "salvación" de la temporada del nuevo reality show en México, La Granja VIP.

Lo que se vivió como una noche de muchas tensiones y suspenso, dejó a 3 "granjeros" nominados esta semana, que corren el riesgo de poder salir de la competencia el próximo domingo 19 de octubre.

Luego de que Eleazar Gómez se coronara como el primer ganador de la salvación y sacara a Alfredo Adame de los nominados, el actor de 39 años llevó a cabo la primera "traición" de la temporada, dejando a Carolina Ross entre los nominados, con La Bea y César "Teo" Doroteo.

"La granja VIP", el nuevo relaity de TV Azteca. Foto: Instagram

Los mejores memes de la noche de traición en La Granja VIP

La noche en la que se llevó a cabo la primera "Traición" en La Granja VIP ha dejado una ola de memes a través de redes sociales.

Los usuarios e internautas han expresado sus más sinceras opiniones, críticas, molestias y elogios al nuevo reality show, y aunque a penas se cumplirá una semana desde su estreno, ya se perciben ciertas tendencias y favoritismos por parte del fandom del programa.

Que se salvará Eleazar ocasionó que hoy La Granja VIP no sea tendencia #LaGranjaVIP pic.twitter.com/RaxRKKzxpd — biu chavero (@martinacharos) October 18, 2025

A través de memes los usuarios han expresado que odian la decisión de la producción de haber incluido a Eleazar Gómez al elenco de esta temporada, expresando que ya quieren que salga.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros mostraron burla a Sergio Mayer Mori por "no mostrar buen liderazgo" en su semana como capataz.

Osea que Tío Pepe si le dijo a Sergio que no están alimentando bien al caballo y ni así se dignaron a hacerlo y todavía lo dejaron afuera más tarde de lo que les dijeron.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/uGiQ63BTgH — hilaryy (@hilaryyGc) October 18, 2025

Asimismo, los usuarios comenzaron a mostrar su apoyo a Bea y Teo, quienes están nominados esta semana.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Muchos internautas dejaron claro que harán todo lo posible por salvar a "La Bea", una de sus participantes favoritas.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros festejaron la nueva "era" de la "rivalidad" entre Televisa y TV Azteca, ya que las televisoras están siendo comparadas por sus reality shows.

dándome cuenta que por la granja vip y la casa de los famosos está reviviendo la guerra de las televisoras en méxicopic.twitter.com/rvJa6THmGN — carlos buburrón (@CBuburron) October 14, 2025

Por último, ante las críticas por sus diferencia con La Casa de Los Famosos, hubo quienes salieron a defender el formato que tiene La Granja VIP.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

