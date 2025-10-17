Lanzan cereal de Bob Esponja: ¿qué precio tiene y dónde encontrarlo?

Bob Esponja es uno de los personajes animados más icónicos del mundo de la televisión, colocándose como el favorito de muchos niños y niñas. Gracias a su enorme popularidad, numerosas marcas comerciales han aprovechado su imagen para lanzar una amplia variedad de productos inspirados en él.

Este cereal es de la marca Kellogg's bajo el patrocinio del canal de televisión estadounidense infantil Nickelodeon. El empaque solo muestra algunas partes de los personajes, debido a que en México ya no se permiten poner mascotas en las envolturas o cajas de productos. No obstante, la caja mantiene el color azul y las características nubes en forma de flor que recuerdan a Fondo de Bikini.

Con 690 gramos en su interior, este producto tiene sabor a jalea de medusa "Tutti Frutti" con pequeños malvaviscos blancos y estrellas marinas de maíz y trigo de color amarillo y rosado, haciendo referencia a Bob Esponja y su mejor amigo, Patricio Estrella. Además, de acuerdo con su información nutricional, tiene vitaminas y minerales que ayudarán al crecimiento saludable de los más pequeños del hogar.

Lanzan nueva edición del cereal de Bob Esponja, con malvaviscos y hojuelas de maíz sabor jalea de medusa. Foto: Especial

¿En dónde se puede encontrar este cereal?

En México, el cereal está disponible en todas las sucursales de Sam's Club con un costo de 125 pesos mexicanos, aunque el precio puede variar dependiendo de las tiendas. También puede comprarse en la plataforma de comercio digital "Mercado Libre", por un precio que va desde los 269 hasta los 289 pesos.

Desde su estreno en 1999, Bob Esponja se ha convertido en una de las caricaturas más famosas e influyentes de la época de los dos mil. Con un total de 16 temporadas, esta alocada y divertida esponja amarilla de pantalones cuadrados ha cautivado a grandes y a chicos con sus aventuras en la pantalla chica.

En las sucursales de Sam's Club también llegaron otras ediciones y colecciones de cereales de la marca Kellogg's, entre ellos destacan el cereal de "Pingüinos" con Marinela, sabor a chocolate con relleno cremoso.

Finalmente, algunos usuarios que ya han probado el producto aseguran que su sabor no es tan bueno y no cumple con lo que promete el cereal. No obstante, otros internautas apelaron a la nostalgia y recordaron las antiguas versiones de este emblemático cereal, lanzadas en 2004 y 2020 para promocionar las películas que en aquel entonces se estrenaban.

