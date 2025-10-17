Mi Alegría lanza "Mi primer puesto de tacos": ¿cuánto cuesta el set y dónde adquirirlo?

Más Información

En México la comida es uno de los elementos más importantes de la , ya que une a las familias, enriquece tradiciones y forma parte de la identidad del país.

Es por ello que la marca de juguetes didácticos y científicos, Mi Alegría, se une a la celebración del legado gastronómico mexicano lanzando "Mi primer puesto de tacos", un nuevo set interactivo que no solo ha llamado la atención de niños y menores, sino también de adultos.

El juguete comenzó a causar interés a través de redes sociales, donde usuarios pensaron que se trataba de contenido generado con (IA), o una broma, sin embargo, rápidamente se dio a conocer que se trata de un set real creado y comercializado por la empresa mexicana fundada en 1956.

Este juguete causó furor a través de redes sociales. Foto: Mi Alegría
Este juguete causó furor a través de redes sociales. Foto: Mi Alegría

¿Cuánto cuesta el set de "Mi primer puesto de tacos" y dónde conseguirlo?

"Mi primer puesto de tacos Mi Alegría" ya está a la venta a través de la página oficial de Mi Alegría, la cual es: https://www.mialegria.com.mx/

Este set interactivo tiene un valor de 849 pesos mexicanos, precio que ya incluye impuestos, sin embargo, los costos de envío se calculan hasta el final.

¿Qué incluye el set?

De acuerdo con la página oficial de Mi Alegría, con este set "Los niños y niñas podrán preparar sus propios tacos de juguete inspirados en la cocina tradicional mexicana".

El set incluye:

  • tortillas
  • salsas
  • ingredientes de fantasía
  • platos
  • utensilios
  • 1 guía ilustrada con recetas para armar platillos "deliciosos y creativos"

"Fomenta el juego simbólico, la motricidad fina y el amor por nuestras tradiciones culinarias. Ideal para jugar a la taquería, compartir entre amigos o montar un mini restaurante en casa", agrega la marca en la descripción del juguete.

