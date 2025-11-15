Mariana Ávila, la novia de Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en la Ciudad de México hace poco más de un mes, reapareció en sus redes sociales después de ausentarse tras lo ocurrido; la influencer venezolana, al igual que el argentino, vivían en México para cumplir sus sueños profesionales.

La creadora de contenido, youtuber, cantante e influencer, cuenta con millones de seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, y aunque se tomó una pausa debido al duelo por la muerte de Fede, reapareció por primera vez tras lo sucedido, en un video en su canal de YouTube.

Desde la cama, y visiblemente afectada, Mariana comenzó diciendo que este video sería muy diferente a lo que siempre ha hecho, y recordó que el 9 de octubre recibió la peor llamada de su vida.

"Ese día perdí a mi novio, a mi mejor amigo, a mi compañero de todos los días, a mi confidente, a mi motor en los días difíciles y en mis días felices también, a mi Fede".

Lee también: Mariana Ávila pide "justicia y no mentiras", tras el asesinato de su novio, el cantante Fede Dorcaz

Se sinceró al decir que han sido días muy difíciles en los que se ha preguntado por qué le pasó a él entre tantos millones de personas, confesó que en todo lo que hace, Fede está presente y lo recuerda todo el tiempo, pues a pesar de que no vivían juntos, ella se la pasaba en su casa y él en la de ella.

Ambos iban a formar parte de "Las estrellas bailan en Hoy", del matutino de Televisa, donde despidieron a Fede entre aplausos y reconocimiento por su esfuerzo para lograr convertirse en un gran cantante.

Mariana Ávila, en duelo por la muerte de su novio, el cantante Fede Dorcaz.

Lee también: "México es un país generoso con los extranjeros", decía Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en la CDMX

Mariana Ávila le cumple promesa a Fede Dorcaz

Maríana Ávila confesó que esta pérdida repentina la tiene muy mal, a pesar de que cuenta con el apoyo de su familia y amigos; en la noche, dice, es lo peor, sin embargo, tiene muy presentes las palabras de su novio Fede, quien diariamente la alentaba a que cumpliera sus sueños, así que a manera de honrar sus memoria, Ávila retomará sus actividades,.

"Fede siempre me decía, '¡arriba reynita tú puedes, eres una guerrera, eres increíble!', todos los días me lo decía, y por él y por todos ustedes que me han acompañado durante muchos años, voy a continuar", expresó entre lágrimas.

Dijo que seguirá con su trabajo que es entretener la público.

Mariana Ávila recuerda en emotivo video el amor de su novio Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en la Ciudad de México.

"Mi Fede siempre me quería ver grande, me quería ver triunfando, me ayudaba a lograr mis metas, jamás hubiera querido que mi carrera se paralizara, nuca, me decía '¡vamos!", admitió.

Lee también: Novia de Fede Dorcaz le dedica desgarrador mensaje y video tras su muerte: "no quería vivir un día sin ti"

Mariana, quien llevaba más de un año de relación cono Dorcaz, compartió que su regreso le servirá para sanar y distraerse y volver a sentirse viva, pues admitió que durante muchos momentos se ha sentido en un "hueco de dolor".

"Sé que él estará muy feliz de verme luchando y de pie a pesar de toda esta situación", expresó.

Fede Dorcaz fue interceptado y asesinado cuando viajaba en el Periférico rumbo a su casa, venía de estar con su novia Mariana Ávila, quien ha pedido justicia y no tergiversar las cosas ni la información, pues Fede, dijo, siempre fue un hombre de bien.

rad