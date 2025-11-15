Más Información

Tijuana será el epicentro de la migración digna: Festival "Cine sin Fronteras" se estrena en 2025

Fundación Sebastián reconoce a figuras de la cultura, ciencia y periodismo con el Summa Cum Laude

Magia e historia, en el arte de Marta Palau

José María Velasco, botánico: revelan su lado más personal

Mi vida dentro de la vida de la UNAM

Vandalizan exposición de Día de Muertos en las Rejas de Chapultepec 

, la novia de hace poco más de un mes, reapareció en sus redes sociales después de ausentarse tras lo ocurrido; la influencer venezolana, al igual que el argentino, vivían en México para cumplir sus sueños profesionales.

La creadora de contenido, youtuber, cantante e influencer, cuenta con millones de seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, y aunque se tomó una pausa debido al duelo por la muerte de Fede, reapareció por primera vez tras lo sucedido, en un video en su canal de YouTube.

Desde la cama, y visiblemente afectada, Mariana comenzó diciendo que este video sería muy diferente a lo que siempre ha hecho, y recordó que el 9 de octubre recibió la peor llamada de su vida.

"Ese día perdí a mi novio, a mi mejor amigo, a mi compañero de todos los días, a mi confidente, a mi motor en los días difíciles y en mis días felices también, a mi Fede".

Se sinceró al decir que han sido días muy difíciles en los que se ha preguntado por qué le pasó a él entre tantos millones de personas, confesó que en todo lo que hace, Fede está presente y lo recuerda todo el tiempo, pues a pesar de que no vivían juntos, ella se la pasaba en su casa y él en la de ella.

Ambos iban a formar parte de "Las estrellas bailan en Hoy", del matutino de Televisa, donde despidieron a Fede entre aplausos y reconocimiento por su esfuerzo para lograr convertirse en un gran cantante.

Mariana Ávila, en duelo por la muerte de su novio, el cantante Fede Dorcaz.
Mariana Ávila le cumple promesa a Fede Dorcaz

Maríana Ávila confesó que esta pérdida repentina la tiene muy mal, a pesar de que cuenta con el apoyo de su familia y amigos; en la noche, dice, es lo peor, sin embargo, tiene muy presentes las palabras de su novio Fede, quien diariamente la alentaba a que cumpliera sus sueños, así que a manera de honrar sus memoria, Ávila retomará sus actividades,.

"Fede siempre me decía, '¡arriba reynita tú puedes, eres una guerrera, eres increíble!', todos los días me lo decía, y por él y por todos ustedes que me han acompañado durante muchos años, voy a continuar", expresó entre lágrimas.

Dijo que seguirá con su trabajo que es entretener la público.

Mariana Ávila recuerda en emotivo video el amor de su novio Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en la Ciudad de México.
"Mi Fede siempre me quería ver grande, me quería ver triunfando, me ayudaba a lograr mis metas, jamás hubiera querido que mi carrera se paralizara, nuca, me decía '¡vamos!", admitió.

Mariana, quien llevaba más de un año de relación cono Dorcaz, compartió que su regreso le servirá para sanar y distraerse y volver a sentirse viva, pues admitió que durante muchos momentos se ha sentido en un "hueco de dolor".

"Sé que él estará muy feliz de verme luchando y de pie a pesar de toda esta situación", expresó.

Fede Dorcaz fue interceptado y asesinado cuando viajaba en el Periférico rumbo a su casa, venía de estar con su novia Mariana Ávila, quien y no tergiversar las cosas ni la información, pues Fede, dijo, siempre fue un hombre de bien.

