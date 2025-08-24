La actriz y ex representante de México en Miss Universo, Felicia Mercado, aprovechó un encuentro con los medios para enviar un mensaje directo a la familia Aguilar en medio de la polémica que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar, tras la entrevista concedida a Adela Micha en la que el cantante habló sobre el inicio de su relación.

Mercado, quien compartió créditos con Antonio Aguilar y Flor Silvestre y profesa un cariño especial por la dinastía, hizo un llamado al padre de la joven cantante, Pepe Aguilar, para que se mantenga cercano a su hija y le brinde el apoyo necesario frente a los comentarios que recibe diariamente en redes sociales.

“Que se sigan defendiendo, que sigan cuidando a su hija, que estén con ella y le den toda la fuerza que necesita, porque a los hijos hay que apoyarlos”, dijo la actriz.

El rock mexicano está de luto

La escena del rock mexicano se vistió de negro por el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la banda CODA, tras padecer cáncer de estómago. Durante los meses recientes, el cantante estuvo en contacto con sus fans, detallando su delicado estado de salud, despidiéndose y anunciando incluso un nuevo disco.

A través de un comunicado, la agrupación informó que Drago fue desahuciado por los médicos tras una larga batalla contra la enfermedad, que le fue detectada en 2024. La banda destacó la calidad de Xava como artista y persona, su importancia en CODA y cómo impulsó al grupo a seguir soñando.

“Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años, sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música”, aseguraron.

La muerte no distingue géneros musicales

El fallecimiento de Ernesto Barajas, fundador y vocalista del grupo Enigma Norteño, tomó por sorpresa a la escena del regional mexicano. Extraoficialmente, se apunta a un ajuste de cuentas con un grupo del crimen organizado, que ya había lanzado amenazas en 2023 contra el intérprete de “Hágase a un lado”.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, durante un ataque armado que dejó además dos personas heridas.

Creada en 2004, Enigma Norteño gozaba de gran popularidad en el norte de México y en Estados Unidos. Entre sus éxitos destacan "También me llamo Ismael", "El señor Iván" y "Los lujos del R", canciones que reflejan la realidad del narcotráfico en la sociedad mexicana, sin glorificar la violencia.

Los hermanos Duffer se despiden de Netflix

Matt y Ross Duffer, creadores de “Stranger Things”, definieron su camino fuera de Netflix, ahora bajo Paramount. Según medios estadounidenses, firmaron un acuerdo de exclusividad por cuatro años que iniciará en 2026, cuando concluya su contrato con Netflix.

Los proyectos futuros se enfocarán en cine bajo su productora Upside Down Pictures, creada junto a Hilary Leavit. Mientras tanto, Netflix y los hermanos Duffer se preparan para el estreno de la quinta temporada de “Stranger Things”, que pondrá fin a uno de los fenómenos de streaming más importantes de los últimos años.

Ninel Conde, tercer eliminado de La Casa de los Famosos

“La Casa de los Famosos México” despidió a su tercer participante, Ninel Conde, considerada una de las favoritas para llevarse el premio final de 4 millones de pesos, tras la salida de Olivia Collins y Adrián di Monte.

La placa de nominaciones estaba llena de nombres que hace unos días parecía impensable que fueran opciones para abandonar la casa, entre ellos Facundo, Ninel Conde, Mar Contreras, Alexis Ayala y El Guana.

Antes del anuncio, las votaciones estaban muy parejas, pero los comentarios en redes sociales daban indicios de que la decisión sería reñida, aunque para los habitantes de la casa parecía claro quién debía salir.

