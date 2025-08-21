Xava Drago, vocalista de Coda, falleció tras padecer cáncer de estómago, el cantante estuvo en contacto con sus fans durante los meses recientes, tiempo en el que detalló su delicado de salud, se despidió y hasta anunció un nuevo disco.

A través de un comunicado, la agrupación de rock mexicano informó la triste noticia. Drago fue desahuciado por los médicos tras una larga batalla contra el cáncer de estómago, enfermedad que le fue detectado en 2024.

"Con profunda una tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano amigo y compañero de vida Java Drago, vocalista de Coda".

La agrupación, formada en la década de los 90, destacó la calidad de Xava como artista y como persona, su importancia en la banda y cómo los impulsó a siempre seguir soñando.

"Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Su entrega en el escenario su pasión por el rock y su cercanía en cada persona que se le acercaba lo convirtieron en un artista inolvidable y un ser humano entrañable".

El reconocido cantante Xava Drago, vocalista de la emblemática banda Coda, fue diagnosticado con cáncer gástrico agresivo en 2024. Foto: El Universal

La banda resaltó el vacío que queda ahora tras la muerte de su integrante.

"Esta pérdida deja un vacío inmenso no solo nuestro agrupación sino en toda la escena del rock mexicano".

Enviaron sus condolencias a la familia de Xava, y se mostraron solidarios con lo que calificaron como "un dolor irreparable".

"Desde lo más profundo de nuestro ser enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro amor a su familia con quienes compartimos este dolor irreparable".

Coda adelantó que más adelante darán a conocer cómo le rendirán homenaje.

Agradecemos de antemano el respeto en este momento tan difícil más adelante daremos a conocer la manera en que honraremos su memoria como él hubiera querido con música con verdad y con el alma.

La banda Coda despide a su amigo y vocalista Xava Drago.

Xava Drago se despidió de sus fans antes de morir

Cinco días antes de que se diera a conocer la muerte de Xava Drago, el cantante agradeció en su cuenta de Instagram el amor y el apoyo de sus fans durante la lucha que mantuvo para vencer el cáncer de estómago que le fue diagnosticado hace un año.

Con nueva música y con un "GRACIAS", es como Xava dijo adiós a sus casi 29 mil seguidores en Instagram.

El pasado 9 de agosto, el intérprete, quien empezó su carrera musical en los años 80 con bandas como Ultimátum y Megatón, se despidió formalmente de sus fans, agradeció las donaciones, se despidió de su familia, de su equipo e informó que por desgracia los tratamientos no habían funcionado y los doctores ya no podían hacer nada por él.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas".

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, la familia de Drago escribió:

"A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago".

En una imagen en la que Drago aparece con los brazos abiertos y cantando frente a un micrófono, se lee un mensaje que el cantante habría dejado para que se diera a conocer tras su fallecimiento:

"Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es un enorme puerta para abrazar la vida gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté 'rocanrolie', pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando están leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz, y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos", se lee.

Xava Drago dejó mensaje póstumo, el vocalista de Coda padecía cáncer de estómago y tuvo tiempo para despedirse de sus fans.

