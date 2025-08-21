Más Información

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

"Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo": Marta Minujín

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Arranca primera temporada del programa Escenarios IMSS-CULTURA en el Teatro Independencia

CITRU presenta el ciclo de mesas redondas Ex-Céntricas sobre cinco mujeres centrales en el teatro mexicano

La escena del rock se ha levantado esta mañana con la sensible noticia del fallecimiento de , vocalista de la banda , debido a su larga batalla con el cáncer de estómago que se le diagnosticó en 2024.

Desde que dio a conocer públicamente su enfermedad, y los tratamientos a los que fue sometido, no perdió el contacto con sus fans a los que, incluso, les anunció un nuevo disco, titulado "Gracias infinitas" y que, se estrenó el pasado 16 de agosto, el plataformas de streaming, como Spotify.

Entre las figuras del rock nacional que han despedido a Xava, se encuentran Eduardo Carrillo de la banda, quien escribió, a través de sus redes sociales:

“Mi cariño y respeto siempre Xava Drago, Tu música trasciende. Descansa en paz”.

Así mismo el vocalista de , Jorge Guevara -quien también formó parte de Elefante hace algunos años-, tomó sus cuentas oficiales para despedir al que menciona, fue uno de sus grandes maestros a lo largo de su carrera.

“Fuiste un buen amigo y como artista un gran maestro para mí, soy y seré por siempre tu fan y tu compadre. Descansa en paz Carnal!, Xava Drago Eternamente”, se lee en el texto que acompaña a una fotografía de ambos en su juventud.

Tarsicio Gustavo Chárraga Pineda, o Talo Chárraga, fundador y bajista de Ultimátum, uno de los primeros grupos a los que pertenció Xava, lo recuerda de esta manera:

"Una gran pérdida para para el rock mexicano, y pues bueno, mucha luz en su camino y que se quede el recuerdo de un guerrero, y de alguien que siempre dedicó, toda su vida, a la música y estuvo luchando todo el tiempo".

"Desde que lo conocí era un guerrero, siempre aspiró a lo grande y creo que lo logró siempre quería ser reconocido, estar viajando con su música", ahondó el músico.

"Era un chavito cuando yo lo conocí y pues, desde que estuvo en Ultimátum, demostró esas ganas que tenía de estar siempre adelante y siempre batallando contra viento y marea, pero él siempre estuvo con una sonrisa y yo creo que la mayor enseñanza es esa fuerza de vida y esa productividad que tuvo en su vida tan corta".

Concierto tributo a Xava Drago

Ante la muerte de Xava Drago, no se sabe si el concierto que estaba planeado, como un homenaje en vida continuará, ahora para honrarlo o será cancelado para realizar los cortejos funerarios.

El concierto tributo a Xava Drago, el vocalista de Coda, que murió este jueves 21 de agosto del 2025, derivado de su lucha contra el cáncer de estómago, estaba planeado para el próximo 25 del mismo mes en la Maraka.

Por ahora se desconoce si esto seguirá conforme a los planes, pero en caso de ser así, contará con la participación de algunos de los músicos con los que compartió escenario en algún momento de su carrera como lo son, Mosy de Ritmo Peligroso, Cha de Fobia, Salvador Moreno de La Castañeda, Tony Méndex de Kerigma o Ágora.

