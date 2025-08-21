La luz de Xava Drago se ha apagado, el cantante perdió la batalla contra el cáncer de estómago que padecía, desde julio del año pasado. Desde ese momento, el líder de Coda no hizo más que recibir muestras de afecto, tanto de sus fans como de su familia pero, sobre todo, de su pareja, la actriz Ela Corez que, sin importar la adversidad lo acompañó hasta el último momento.

La muerte del cantante tuvo lugar en un contexto muy doloroso, pues a pesar de que, hace unos meses, parecía que el cáncer había cedido, a las pocas semanas, Xava dio a conocer que la enfermedad había vuelto a manifestarse en su cuerpo; esta ocasión, con mucha mayor severidad.

Dio esta noticia, a la par que Ela, su pareja de cuatro años, estaba embarazada de Sofía Malena, su primera hija en común; Xava tiene a Nicole (de 15 años), su primogénita, mientras que la actriz es madre de un pequeño varón.

Xava Drago, junto al hijo de Ela Corez, su pareja. Foto: Instagram, vía @elacorez

Xava Drago y Ela Corez esperando a Sofía Malena, su hija en común que, en la actualidad, tiene un año, tres meses. Foto: Instagram, vía @elacorez

A pesar del momento tan sensible que marcaban sus días, Ela, al menos en sus redes sociales, siempre se mostró entusiasta pues, contaba con la firma convicción de que el músico, a quien siempre elogiaba por su gran fortaleza y talente por seguir adelante, vencería la enfermedad.

De hecho, la joven donó gran parte de su cabello a la fundación de cáncer del hospital Juárez, en el que el intérprete de "Aún" fue atendido.

También era la primera en promover los eventos en que, tanto los integrantes de Coda, como otros músicos, cercanos a su pareja, llevaron a cabo, en búsqueda de reunir dinero suficiente para que Drago pudiera cubrir los gastos que implicaban sus tratamientos.

La diferencia de edad que existía entre ellos -Xava tenía 56 y Ela tiene 31-, nunca supuso una dificultad para que la química y el amor entre ellos persistiera y los acompañara en sus cinco años de relación.

Xava Drago y Ela Corez, acompañados con el primogénita de la joven actriz. Foto: Instagram, vía @elacorez

Corez describía al músico como "el hombre más increíble del mundo", del que admiraba su fortaleza y valentía, en él, afirmó en más de ocasión, veía a un auténtico guerrero.

¿Cómo fue su historia de amor?

La primera publicación que Ela hizo, alusiva a la relación que la unía a Xava, data de julio 2021 y, si bien, en ella no aparece el músico, se trató de un guiño, por parte de la actriz, de dar a conocer que estaba saliendo con alguien, vinculado a la industria musical, específicamente, del rock nacional.

Fue en febrero de 2022, cuando compartió una foto donde sale junto a Xava y Kenny Avilés, una gran amiga del músico, y otros colegas.

En enero de 2024, Xava le entregó un anillo de compromiso a Ela pero, no ha quedado claro, si el matrimonio, pudo realizarse.

Xava Drago y Ela Corez se comprometieron en enero de 2024. Foto: Instagram, vía @elacorez

A lo largo de su relación, también colaboraron profesionalmente; antes de que oficializaran su relación en redes sociales, en 2020, Xava Drago usó su canal de YouTube para compartir un video musical, que produjo y dirigió, de la canción "Prometiste", interpretada por Ela.

Además, Ela protagonizó un corto de terror que Xava dirigió y, también, actu el video de "Carta al océano", canción que el músico estreno en septiembre de 2023.

Su hija, la pequeña Sofía Malena, tiene un años, tres meses de nacida; la recibieron el 18 de mayo del año pasado.

Corez es actriz, en sus redes sociales, compartió que formó parte del elenco de la telenovela "Cabo", en donde tuvo un papel secundario. Además, es una entusiasta de la fotografía, siempre carga una cámara profesional con ella.

