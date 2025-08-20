Más Información

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Arranca primera temporada del programa Escenarios IMSS-CULTURA en el Teatro Independencia

Arranca primera temporada del programa Escenarios IMSS-CULTURA en el Teatro Independencia

CITRU presenta el ciclo de mesas redondas Ex-Céntricas sobre cinco mujeres centrales en el teatro mexicano

CITRU presenta el ciclo de mesas redondas Ex-Céntricas sobre cinco mujeres centrales en el teatro mexicano

Buenos Aires y CDMX a través de 13 cuentos de Marina Porcelli

Buenos Aires y CDMX a través de 13 cuentos de Marina Porcelli

Piden auditoría y rendición de cuentas para el FCE tras “tiradero” de libros en EU

Piden auditoría y rendición de cuentas para el FCE tras “tiradero” de libros en EU

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Frente a la certeza de que el cáncer de estómago que padece no tiene cura, decidió dejar un último mensaje a sus seguidores a través de la música.

En días recientes, el vocalista de Coda anunció que a pesar de los tratamientos y las ganas con las que se enfrentó a la enfermedad, los médicos ya no pueden hacer nada más por él y lo único que queda es esperar el final inminente.

Ahora, el músico hizo uso de las plataformas digitales, para compartir con su público "Gracias infinitas", su nuevo disco y con el que pondría fin a su carrera en la música.

Lee también

"Espero les guste", fue el breve mensaje que Xava escribió en su cuenta oficial de Facebook, donde anunció el lanzamiento y publicó el link para escuchar el álbum.

"Gracias infinitas" está disponible desde el pasado 16 de agosto en Spotify, y reúne siete canciones que, en poco más de media hora, transmiten mensajes de gratitud, fortaleza y resiliencia:

"Delirando", "Huracán", "Esos ojos", "Mi peor dolor", "Sofía" "Malena", "Sigo de pie" y "Mala hierba" son los sencillos que conforman el material.

Los fans no tardaron en responder al cantante y no sólo le expresaron su admiración por no perder su amor por la música, también se volcaron en mensajes de apoyo.

"Gracias a ti por la nueva música", "Gracias por todo y por tanto. Te abrazamos y bendecimos tu existir", "Grande Xava. Eres un luchador, no está sólo", "De la mejores voces del rock en español. Gracias por tu talento, entrega en el escenario", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma. Foto: Tomada de Instagram / AP

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO. Foto: (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / Tomada de X @BuzzingPop

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza. Foto: AP

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza