Frente a la certeza de que el cáncer de estómago que padece no tiene cura, Xava Drago decidió dejar un último mensaje a sus seguidores a través de la música.

En días recientes, el vocalista de Coda anunció que a pesar de los tratamientos y las ganas con las que se enfrentó a la enfermedad, los médicos ya no pueden hacer nada más por él y lo único que queda es esperar el final inminente.

Ahora, el músico hizo uso de las plataformas digitales, para compartir con su público "Gracias infinitas", su nuevo disco y con el que pondría fin a su carrera en la música.

Lee también Homenaje a Xava Drago: fecha y sede del concierto en honor al vocalista de CODA

"Espero les guste", fue el breve mensaje que Xava escribió en su cuenta oficial de Facebook, donde anunció el lanzamiento y publicó el link para escuchar el álbum.

"Gracias infinitas" está disponible desde el pasado 16 de agosto en Spotify, y reúne siete canciones que, en poco más de media hora, transmiten mensajes de gratitud, fortaleza y resiliencia:

"Delirando", "Huracán", "Esos ojos", "Mi peor dolor", "Sofía" "Malena", "Sigo de pie" y "Mala hierba" son los sencillos que conforman el material.

Los fans no tardaron en responder al cantante y no sólo le expresaron su admiración por no perder su amor por la música, también se volcaron en mensajes de apoyo.

"Gracias a ti por la nueva música", "Gracias por todo y por tanto. Te abrazamos y bendecimos tu existir", "Grande Xava. Eres un luchador, no está sólo", "De la mejores voces del rock en español. Gracias por tu talento, entrega en el escenario", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también La banda Coda dedica emotivo mensaje a su vocalista, Xava Drago; el cantante fue desahuciado hace unos días