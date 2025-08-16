Más Información

UNAM: orgullo y compromiso

Retrasos en Cineteca Chapultepec, "para ver cómo respiraba el edificio"

Reeditan el libro que cambió la educación artística en México en el siglo XX

Fondo de Cultura Económica cierra oficinas en San Diego, California; se deshizo de 90 mil libros en EU

Museo Nacional de las Intervenciones ya no cuenta con fauna nociva: INAH

Detalles tomaron un año a Cineteca Chapultepec

Hace una semana, el vocalista de la banda, , reveló que los tratamientos contra su cáncer de estómago no habían funcionado como esperaba. Como muestra de cariño y admiración en este momento complicado, la comunidad del rock mexicano prepara un homenaje en su nombre.

Eternamente Xava

A través de las redes sociales de CODA se confirmó el evento dedicado a Xava Drago, que contará con la participación de integrantes de bandas como Amantes de Lola, La Ley, Jaguares, entre otros.

Estas son las mejores canciones de la banda de rock mexicana, Coda. Foto: Instagram @codamxoficial
Estas son las mejores canciones de la banda de rock mexicana, Coda. Foto: Instagram @codamxoficial

¿Cuándo será “Eternamente Xava” y dónde se llevará a cabo?

El concierto se realizará el próximo 25 de septiembre en La Maraka, centro de espectáculos ubicado en la colonia Narvarte, Ciudad de México.

Los invitados especiales

En el cartel se mencionan amigos de la industria que se subirán al escenario para interpretar los éxitos de la agrupación:

  • Mosy (Ritmo Peligroso)
  • Cha (Fobia)
  • Salvador Moreno (La Castañeda)
  • Tony Méndex (Kerigma)
  • Lalo Carrillo, Sergio Aguilar, Daniel Villarreal, Manuel Vázquez (Ágora)
Foto: Instagram.
Foto: Instagram.

¿Dónde comprar los boletos?

Las entradas para el Eternamente Xava se podrán adquirir en Tickets. LaMaraka.com.mx, con los siguientes costos:

  • VIP ORO: $700 MXN
  • VIP: $600 MXN
  • VIP PA: $500 MXN
  • Preferente: $500 MXN
  • General: $500 MXN
  • Vista Parcial: $400 MXN

El acceso será a las 8:00 pm, y el inicio del show está programado para las 9:30 pm.

El evento servirá tanto como despedida como celebración de la fuerza de Xava Drago y la forma en la que abrazó a su público, enseñándoles a cantar con intensidad.

Xava Drago es considerado una de las mejores voces del rock mexicano y su carrera abarca más de 35 años. Coda, fundada en 1989, se consolidó como una de las bandas más importantes del rock en español, combinando rock melódico, hard rock y power metal en su estilo.

